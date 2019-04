En medio de la polémica por el cambio de fecha del debate a cuatro en RTVE, los Consejos de Informativos han emitido una nota para decir que "no comparten la decisión" tomada por la dirección del ente público de posponer el debate al 23 de abril. Señalan que la fecha inicial era el día 22 y defienden que en la programación deberían "primar los criterios periodísticos y profesionales".

"El Consejo de Informativos cree que RTVE debe apostar por la imparcialidad y no ajustar su programación a la propuesta de un único partido político, sea el que sea, sino favorecer que el debate a cuatro se celebre en la radiotelevisión pública conforme estaba previsto, y no aceptamos que ninguno de los partidos pretenda imponer su criterio", señalan al tiempo que reclaman a las fuerzas políticas "que no utilicen a RTVE y este debate como un arma arrojadiza en esta campaña electoral".

En el comunicado, añaden los trabajadores quieren un debate en la radiotelevisión pública y se quejan de que el cambio de fecha se haya hecho sin tener "en cuenta los criterios" de los consejos de informativos.

El presentador del debate, Xabier Fortes, también ha hablado en Twitter para criticar el cambio de fecha y expresar su "más absoluto desacuerdo con la decisión de la presidenta de RTVE", Rosa María Mateo, de cambiar la fecha del debate pasándolo "al día previsto por una cadena privada" y "poniendo así en entredicho la imagen de independencia de RTVE por la que tanto hemos peleado".