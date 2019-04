Cayetana Álvarez de Toledo, número uno del PP al Congreso por Barcelona, ha valorado en Es la Mañana de Federico el debate a cuatro, sin Vox, en TVE. Para Álvarez de Toledo lo importante del debate era que se viese "que sólo hay dos opciones en España: la continuidad de la España constitucional que pactamos en el 78 o que entremos en una España encabezada por Sánchez pero liderada por etarras, separatistas y comunistas". La popular ha pedido el voto para hacer a Casado presidente y ha lanzado un mensaje para aquellos votantes que están pensando apoyar a Vox: "Muchos se han ido a Vox por enfado retroactivo con el PP. Yo también me fui, pero he vuelto".

Sobre el debate en RTVE y la intervención de Pablo Casado ha dicho que el líder de los populares se mostró como "una persona moderada y tranquila que ha querido presentarse con presidente frente a un señor que es una calamidad", añadió. "Quiero que Casado sea presidente" porque es el único que "no volverá a cometer errores del pasado y hará en Cataluña lo que tenga que hacer".

Pero lo que la candidata popular ha destacado especialmente de ese debate es que "pasó una cosa muy importante": Sánchez podría haber mentido asegurando que no iba a indultar a los golpistas, "un hombre que ha hecho de la mentira su vocación", pero ni con esas. "No lo hace porque él está buscando su propio indulto. El indulto es la clave es su pacto, su supervivencia política".

No se fía de Rivera

Álvarez de Toledo también ha tenido palabras en esta entrevista para Ciudadanos y Vox. Sobre los de Albert Rivera, ha asegurado que "quiere creer" que no pactarán con el PSOE de Pedro Sánchez pero "en la propia trayectoria de Cs hay indicios de que eso pueda suceder". "Mi confianza en Rivera no es absoluta y queda siempre el interrogante. Querría que eso no sucediera, pero no lo sé", ha explicado.

Sobre los de Santiago Abascal, ha asegurado que "comparte" con ellos medidas como "el tema de la ley de violencia de genero", pero hay que "decirle a la gente la verdad". "No van a poder derogar las autonomías, no es verdad que vayan a impedir la entrada de inmigrantes y que lo vaya a pagar Marruecos... no lo van a poder hacer, no es verdad".

"Mucha gente se ha ido a Vox por enfado retroactivo con el PP anterior. Yo también me fui del PP, pero he vuelto. Que el cabreo se perpetúe es fundamental para Sánchez pero ahora lo que toca es construir" y "no tenemos tanto tiempo", ha sentenciado la número uno del PP por Barcelona.

Su experiencia como candidata

En Es la Mañana de Federico, Álvarez de Toledo también ha explicado qué ha sentido estos meses como candidata del PP por Barcelona. "Estoy notando en lo personal y en lo político la efervescencia constitucionalista. La de gente que ha encontrado en nosotros un asidero, sienten que venimos a protegerles y a empoderarles, una palabra espantosa que ahora tiene sentido", ha bromeado.

También ha recordado el ataque que sufrió en la Universidad Autónoma de Barcelona: "Ver a una banda de 200 pijos totalitarios intentando reventar un acto te dice que tenemos una inmensa tarea por delante, una misión histórica y constitucional". "Tenemos que convertir este país en un territorio en el que puedas debatir sin problema, y que no haya xenófobos y reaccionarios". "Vamos a hacer retroceder al nacionalismo. Venimos a provocar al totalitarismo en nombre de la democracia", ha sentenciado.