El exconsejero de Interior Jordi Jané: "Ante la posibilidad de no alcanzar un acuerdo el 1-O comuniqué mi salida"

El exconsejero de Interior catalán, Jordi Jané, ha asegurado en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo que comunicó su salida de la Consejería en julio de 2017 "ante la posibilidad de no alcanzar un acuerdo sobre el referéndum del 1-O". Jané fue relevado en su cargo por Joaquim Forn, uno de los doce acusados en esta causa.

Jordi Jané fue nombrado en junio de 2015 y cesó de su cargo el 14 de julio de 2017. A preguntas de Vox, que ejerce la acusación popular, el exconsejero aseguraba que los motivos de su cese "obedecieron a una reflexión de índole personal, que vino motivada por distintas circunstancias", porque "la dedicación como consejero de Interior es muy intensa".

"En el momento en que se produce mi salida estaba convencido de que se llegaría a un acuerdo antes (sobre el 1-O) aunque hubiera un replanteamiento de calendarios, de fórmulas. Había una cierta sensación de que podía producirse un cambio de Gobierno. En ese contexto, y cumplidas las finalidades que me había propuesto al ser nombrado, consideré oportuno plantear mi posibilidad de no continuar", añadía Jané.

El exconsejero de Interior recordaba que en julio se produjo la salida del Gobierno del consejero de Empresa, Jordi Baiget: "Siempre he tenido con él una relación muy estrecha y de amistad". Con la salida de Baiget, afirmaba, se abrió "una posibilidad de cambio" en el Gobierno. Y ante la "eventualidad" de que en el futuro pudiera "no darse un contexto de acuerdo", decidió abandonar el cargo.

Jané también ha asegurado con rotundidad que "el presidente, el vicepresidente y todos los consejeros siempre respetaron que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra está para cumplir y hacer cumplir la ley".

Por otro lado, el Supremo ha autorizado al vicepresidente catalán, Pere Aragonés, a no declarar como testigo, ya que aún puede ser procesado en Cataluña. Aragonés aseguró en un escrito que aún conservaba su condición de investigado por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona. Dicho Juzgado no pudo procesarlo por estar aforado y el TSJC decidió no investigarle por el momento.

Por todo ello, el tribunal ha aceptado la decisión de no declarar de Aragonés, que igualmente ha tenido que presentarse en el Supremo por su citación como testigo.