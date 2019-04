"Casado acertó": euforia en el PP por el resultado del segundo debate

"Era una final con partido de ida pero también de vuelta, y Pablo Casado acertó con su estrategia". En el Partido Popular están satisfechos con la intervención de su líder en los debates. Creen que acertaron con la táctica de desgranar las propuestas en la primera cita en RVTE y salir "a tope" en el segundo debate de Atresmedia.

"Casado ha sido el claro ganador", llegan a decir fuentes populares que explican que los trackings diarios que tienen ya reflejan el resultado de los debates, con "dos puntos de subida". "Hemos pescado mucho en ese 40% de indecisos", afirman desde Génova que ven en los debates el inicio de la "remontada popular" para "superar a Sánchez".

Creen que Casado "puso sobre las cuerdas" a Sánchez y marcó la diferencia en un debate bronco en el que se cruzaron acusaciones de todo tipo. El líder del PP no perdió este martes la oportunidad de enfrentarse al presidente del Gobierno.

Lo hizo en el momento en el que Sánchez hablaba de fraude fiscal, cuando el presidente del PP saltó con los ministros socialistas: "Duque, Calviño, Borrell, Celáa…. Ustedes son como el aloe vera, cada vez que investigan al Gobierno de Sánchez encuentran nuevas propiedades".

Tampoco dejó pasar la oportunidad de contestar a Sánchez cuando el presidente del Gobierno volvió a cargar contra Cayetana Álvarez de Toledo y le pidió que le dijese "que no es no, y que cuando una mujer no dice sí, es no". "El consentimiento está regulado en el Código Penal" y "el PSOE es el único partido" que tiene en sus filas a un "condenado por malos tratos, el señor Eguiguren". "No le voy a tolerar a Sánchez que me señale, no tiene superioridad moral", dijo en otro de los momentos del debate.

En el PP también se muestran sorprendidos con la actitud de Albert Rivera, que creen "llegó desfondado" y que "traspasó el límite" con su actitud de "clown".

Así las cosas, este miércoles Casado visita Andalucía donde participará en tres actos acompañado por el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. El primero, en Sevilla. Después irá a Granada y terminará el día en Málaga junto al cabeza de lista al Congreso por esa provincia, Pablo Montesinos.