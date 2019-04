Perplejidad en el PP: nadie tenía ni idea de los planes de Garrido

Pablo Casado ofrecía este miércoles un mitin en Sevilla y estaba exultante por el resultado de su debate este martes en Atresmedia. Pero la sonrisa se le ha borrado al líder de los populares en cuestión se segundos. Se encontraba terminando su discurso en la capital hispalense cuando llegaban las malas noticias desde Madrid: la prensa publicaba que Ángel Garrido, el que hasta hace unos días había sido presidente popular de la Comunidad de Madrid fichaba por Ciudadanos.

En el PP no podían dar crédito a la noticia y trataban de ponerse en contacto con él pero no respondía nadie al otro lado de la línea. Garrido no contestaba a la cúpula del PP, ni siquiera le cogía el teléfono a su jefa de gabinete del PP.

"Pero si estuvo ayer en Génova", aseguraban sorprendidas fuentes populares que no creáis la noticia pero su aparición en la sala de prensa de Ciudadanos confirmaba lo publicado: Garrido dejaba al PP por Ciudadanos.

"No nos había dicho nada. Pero si firmó hace unos días el acepto para formar parte de la candidatura europea del PP", explicaban los populares desde Sevilla. Garrido es el número cuatro del PP a las elecciones europeas ya que él lo quiso así. "Nos dijo que no quería ir ni al Congreso ni al Senado, que quería formar parte de la lista para las elecciones europeas en un puesto del uno al cinco, y Casado le dio el cuatro", afirmaban recordando que él mismo había "declarado varias veces que estaba muy agradecido".

"¿Creéis que alguien está pensando en Garrido?"

Minutos después del shock inicial, en el Partido Popular trataban de calmarse. "No pasa nada. ¿Creéis que alguien está pensando en Garrido ahora?", se preguntaban destacando lo "poco elegante" que había sido el movimiento".

Creen fuentes populares que este fichaje tampoco "beneficia" a Ciudadanos y recuerdan lo que ha pasado en Castilla y León con la fuera también miembro del PP, Silvia Clemente. "¿Ha pasado algo en Baleares con el fichaje por Ciudadanos de Bauzá? No", se respondían ellos mismos. "No hay preocupación ninguna. Garrido no es un Teodoro García Egea ni un Javier Maroto. No es para tanto", añadían fuentes populares pasado ya el sobresalto inicial.