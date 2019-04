¿Hizo trampas Atresmedia?: "Sánchez parecía conocer las preguntas por adelantado"

El Mundo dice que "la trifulca entre Sánchez y Rivera da vuelo a Casado". El editorial pone a caer de un burro a Sánchez, cuya "imagen presidencial ha salido mal parada de estos debates", "sacrificó toda institucionalidad a la marrullería". "El tono bronco, las constantes interrupciones y la anomalía que supone celebrar dos debates en días consecutivos deslucieron una cita que se presentaba como la decisiva". "Ni contestó las preguntas ni dejó hablar ni paró en ningún momento de atacar al PP y a Cs con demagogia grosera(...) Fue el Sánchez más soez que hemos visto desde que llegó al poder. Se quitó la máscara propagandística de moderación que habían diseñado sus asesores de campaña y evidenció una actitud desabrida más propia del aspirante faltón que del inquilino de la Moncloa". Que le salió el macarra que lleva dentro, vamos. Federico Jiménz Losantos echó en falta que no hablara de los indultos, "lo que demuestra que no sólo piensan hacerlo si pueden, sino que se han comprometido de tal forma que no pueden dar marcha atrás. ¿Qué le costaba mentir a Cum Fraude? Nada. Porque se comprometió a hacerlo con los golpistas para que apoyaran la moción de censura o porque se ha comprometido después, bien directamente bien a través de su criado Don Pablenín de Galapagar". Y Raúl del Pozo lo que vio fue a "cuatro macarras riñendo en un bar después de unos cubatas". "Los candidatos se comportaron con chulería después de que Sánchez saliera vivo del primer encuentro". Mucha testosterona para un plató.

El País resalta la "guerra abierta por el liderazgo de la derecha en el último debate". A Sánchez ni tocarle. "Sánchez e Iglesias consolidan su acuerdo y dominan el encuentro". Moraleja, votar PSOE es votar Podemos. No hay editorial. Pepa Bueno comenta que "llegamos al tramo final de la campaña sin que PP y Cs hayan descartado pactar el próximo lunes un gobierno para España" con "la amenaza más concreta sobre el espíritu y la letra de la Constitución de 1978". Hombre Pepa, no hace falta que PP y Cs digan que no van a pactar con Podemos, ya lo imaginamos. No se inquieta Pepa porque Sánchez no aclarara si va a pactar con los separatistas y los filoetarras. Tampoco le inquieta que no se pronunciara sobre los indultos. Se le habrá pasado, tan concentrada que está en PP y Cs.

ABC, sin embargo, cree que "Sánchez pierde un debate a su medida". Cada uno cuenta la fiesta como le va. Dice el editorial que "volvió a ofrecer la imagen de un Pedro Sánchez descolocado y ajeno a lo que se juega". "Pablo Casado corrigió la moderación que mantuvo en el debate de anteanoche para ofrecer una imagen más combativa y pragmática frente a Sánchez, y Rivera sobreactuado con interrupciones impostadas e innecesarias". Conclusión: "Hay que impedir que esa izquierda sectaria y sin más principios ni valores que el odio a la derecha llegue a sumar más escaños para una investidura de Sánchez". Los columnistas ponen en cuestión la imparcialidad de Atresmedia. Luis Ventoso atiza a Ana Pastor, "árbitra de filias al rojo vivo, que planteó varias preguntas que eran directamente salvavidas lanzadas al rescate de un atribulado Sánchez" y recuerda que "la manipulación llegó al extremo de que a las doce menos cuarto de la noche, con parte del público ya rumbo a la cama, todavía no se había tocado el tema catalán, el punto débil de Sánchez. Nuestra democracia es de tal calidad que el libro de memorias del presidente ha sido editado por la compañía que organizó el debate electoral". Ramón Pérez Maura llega a insinuar que hubo trampas. "Lo más sorprendente ayer fue la cuidadosa estrategia de Atresmedia para hacer un debate a gusto de Sánchez. Se lo debían, hasta llevaba algunas respuestas escritas como si conociera las preguntas por adelantado". ¡Tongo!

La Razón dice que "Casado crece ante Sánchez". Marhuenda se deshace en elogios hacia su propia casa. "Atresmedia cumplió sobradamente con las expectativas, el formato mucho más ágil y muy bien conducido por los periodistas Ana Pastor y Vicente Vallés". La Razón es la mano derecha de Atresmedia. "Quedó claro que solo Pablo Casado puede disputar la presidencia del Gobierno al actual inquilino de la Moncloa, que volvió a perder el debate con claridad". No lo ve tan claro Toni Bolaño, que cree que "Sánchez salvó los muebles, Casado se perfiló como el líder de la derecha e Iglesias resurgió de sus cenizas. Todos ganaron, menos Rivera, que ayer perdió". Pero es Ussía, que no vio el debate, quien hace el análisis más certero. "El País dará a Sánchez como vencedor, La Sexta a Iglesias, ABC a Casado o Rivera, y La Razón a Casado". Pleno, Ussía, has hecho pleno.