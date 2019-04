Marchena achanta al líder de los Mossos golpistas: "No confunda el escenario, se va a limitar a responder"

Uno de los líderes de la asociación Mossos por la Independencia, Albert Donaire, ha comenzado su declaración en catalán para desafiar al tribunal y ha chocado con la autoridad del magistrado, Manuel Marchena.

Donaire era interrogado por el abogado de Vox, Javier Ortega Smith, sobre una serie de mensajes escritos en las redes sociales donde incitaba a incumplir el mandato judicial del TSJC y a no impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre. En uno de ellos, expresaba su apoyo al Gobierno de Carles Puigdemont. "Diría que yo no soy el que soy juzgado aquí" respondía el testigo a las preguntas de la acusación popular.

En ese momento, intervenía el magistrado Marchena: "Usted no confunda el escenario. Usted ha sido citado aquí como testigo. En consecuencia, usted se va a limitar a responder a las preguntas que le formulen las acusaciones y las defensas y que el tribunal declare pertinentes. Usted es un agente de la autoridad y está ante la autoridad judicial. Es un agente de la autoridad que sabe o debe saber perfectamente el papel de un testigo en una causa penal"

Tras la advertencia, Donaire hablaba en español y dejaba su desafío a la Sala respondiendo las preguntas que le formulaban: "Hicimos nuestra tarea como mossos, respetando siempre las resoluciones para no causar un daño mayor a la población, pero siempre cumpliendo la Constitución". Añadía que no pudieron incautarse de material por la "gran cantidad de gente" que había en el centro de votación al que acudió.

"La Policía Nacional y la Guardia Civil no aparecieron cuando los terroristas atacaron. Pero atacan sin escrúpulos a los demócratas catalanes", escribió Donaire, supuestamente, el 1-O. "No recuerdo ese tuit", contestaba a Vox. Posteriormente, "no lo recuerdo", era la respuesta de Donaire a innumerables preguntas formuladas por el fiscal Javier Zaragoza.