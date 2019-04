Ángel Garrido, el flamante nuevo fichaje de Ciudadanos en Madrid, hizo múltiples críticas a su nueva formación política desde su cargo de portavoz del PP en la Asamblea de Madrid antes de la marcha de Cristina Cifuentes y después como presidente de la comunidad. Estos son algunos ejemplos:

"El oportunismo de Ciudadanos no tiene límites. Según les convenga para su discurso, traen a la Asamblea de Madrid asuntos que no son competencia de las Comunidades Autónomas. Es decir, trabajan para su titular y no por los madrileños" (18 de octubre de 2018)

"Yo creo que hoy por hoy los españoles saben que apostar por Ciudadanos lamentablemente es no saber ni siquiera por qué se apuesta, porque puede ocurrir cualquier cosa" (24 de abril)

"En las 4 mesas celebradas para un Pacto por la Justicia, Ciudadanos no ha hecho ninguna aportación" (8 de noviembre 2017)

"Respetamos los procesos judiciales. Ciudadanos, en cambio, quiere ser juez y parte, porque parece que de espías algo saben ellos" (15 de diciembre 2016)

"Mientras trabajamos para mejorar la Justicia, Ciudadanos juega al oportunismo con la crítica fácil e incoherente" (15 de junio 2017)

"Ciudadanos se suma al todo gratis y desconoce que las actividades de verano las organizan los ayuntamientos desde el año 2000. Nosotros tenemos otra forma de actuar. Trabajamos con rigor por la conciliación de las familias madrileñas. Aquí las incongruencias de Ciudadanos..." (14 de junio 2018)

"El populismo pop de Ciudadanos: saber que algo no es cierto pero preguntar para crear incertidumbre" (20 de octubre de 2016)