Pablo Casado encara las últimas horas de esta campaña electoral y lo hace desde Barcelona. Junto a Cayetana Álvarez de Toledo y Alejandro Fernández, el presidente del Partido Popular llegaba a su mitin en la Ciudad Condal haciendo el símbolo de la victoria y recuperaba una de sus medidas estrella: en su "primer Consejo de Ministros", si llega a La Moncloa, aplicará el artículo 155 de la Constitución porque si no lo hace, añadía, "estaría prevaricando".

"Si no lo aplicara, yo estaría prevaricando. Si yo no garantizara vuestras libertades, vuestros derechos, vuestra seguridad en la calle y vuestra libertad de educación, yo estaría siendo un pésimo presidente como lo es Pedro Sánchez", ha asegurado un líder del PP que ha acusado al jefe del Ejecutivo de ser el "caballo Troya" del independentismo al ocultar a "ERC, a JxCAT y las CUP a las puertas de lo que debe ser la casa de todos los españoles".

Un Casado que ha destacado que aplicaría esta medida ya que él está dispuesto a gobernar para "todos" los catalanes. "Quiero ser el presidente de todos los españoles, lo quiero dejar muy claro, yo sí me presento a unas elecciones para servir a los independentistas. Y a los socialistas, los de las CUP y los de Podemos, esa es la diferencia" con sus rivales, sentenciaba Casado.

Álvarez de Toledo responde a Sánchez

Antes de Casado, se subía al escenario una Cayetana Álvarez de Toledo que se mostraba satisfecha por su intervención de este miércoles en el debate. También aprovechaba la número uno del PP por Barcelona para responder a Pedro Sánchez, que durante los dos debates de esta semana ha cargado contra ella.

"Quieren hacer creer que existe una ideología de derechas que se dedica al asesinato de las mujeres. Lo diré para se entienda: la derecha, de la que me honro en pertenecer, no mata a mujeres, y la izquierda tampoco". "Basta ya de instrumentalizar la violencia de parejas como un crimen político para echárnoslo en cara a la derecha, basta de hacer de la violencia de género una sucia estrategia política", añadía.

Y la candidata popular no lo dejaba ahí: "No es un crimen político, no hay una organización de machos que manden a matar mujeres. Sí que hay organizaciones que han matado a españoles por ser españoles en el País Vasco, y la hubo también en Cataluña, que mató a Viola y a Bultó, y que le pegó un tiro en la pierna a Federico Jiménez Losantos".