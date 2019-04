La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que se imagina al expresidente regional Ángel Garrido "en cualquier sitio" y que "si mañana se encuentra cómodo en Podemos puede que sea consejero o intente serlo por Podemos".

En Antena 3 Díaz Ayuso se ha referido al fichaje de Garrido por Ciudadanos y al ser preguntada si fallaron las formas al comunicarle que no iba a ser el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha explicado que cuando el líder del PP, Pablo Casado, decidió que Garrido no tenía por qué ser el candidato, hubo una conversación entre ambos y Garrido se quedó "encantado con las explicaciones".

La candidata del PP ha precisado que su partido "no ha hecho otra cosa en estos meses más que reconocerle el trabajo que ha realizado como presidente madrileño" y "le ofreció un muy buen puesto en Europa", "encargos de lo más honrosos con los que parecía que estaba encantado", se hizo su "foto de familia", "todo el mundo le aplaudía en todos los actos" y "todo estaba bien".

"No sé dónde están las malas formas de Casado", ha indicado Díaz Ayuso, quien ha reconocido que "es difícil" y "no hay momento oportuno" para decirle a una persona que se va a optar por otra para este puesto. "Pero yo tampoco lo esperaba y si a mí no me hubieran nombrado algo, nunca me hubiera rebelado contra el partido. Esto funciona así. Se van nombrando puestos de confianza y hay gente a la que tampoco se le ha renovado porque es normal en todos los partidos y en todas las etapas que esto suceda y no han hecho estas cosas", ha señalado.

La candidata del PP ha opinado que "tanto Ciudadanos como Vox no están dándose cuenta de que estamos en una situación de emergencia y que aquí lo importante era sumar y no restar".

"Estos fichajes son para hacer directamente daño a Pablo Casado", ha aseverado la candidata del PP antes de manifestar que en el debate de Atresmedia mientras el líder de los populares tendía la mano a Albert Rivera para sumar, éste estaba haciendo "esos fichajes exprés para ver si nos hace daño y nos debilita". Ha lamentado "profundamente" la imagen que se está dando ante los ciudadanos de "trasvase de supuestas ideas y traspasos ideológicos cuando nada tienen que ver con eso".

"Yo, desde luego, les pienso asegurar que yo no paso por el transfuguismo ni por los tránsfugas", ha recalcado Díaz Ayuso para defender "la renovación" de su partido que "necesitaba dar un paso hacia adelante".

Críticas a Ciudadanos

Ha arremetido contra "el mercadeo político" de la formación naranja, tras considerar que el partido de Albert Rivera está "desnortado y buscando un sitio ideológico en el que asentarse pasando por todas las ideologías y por todas las propuestas". "Ciudadanos empezó siendo la izquierda y como la izquierda está ocupada, luego se pasó hacia el centro y ahora se sitúa en el centro derecha", ha agregado.

Tras destacar que el PP trajo el liberalismo a la Comunidad de Madrid, ha manifestado que "vienen partidos que, en vez de sumar con nosotros para defender esta libertad, han intentado erosionar al PP por los lados".