Montesinos: "Si hace unos meses me lo hubiera pedido Rajoy, seguramente le habría dicho que no"

El pasado 9 de marzo, Pablo Montesinos firmaba su última noticia en Libertad Digital con el titular "Casado aprobará una ley de maternidad si es presidente". Tan sólo cinco días después, era su nombre el que se convertía en la información: el periodista que llevaba más de diez años como cronista de Libertad Digital daba el salto a la política convirtiéndose en el cabeza de lista del PP por la provincia de Málaga.

Un mes y medio después, en la recta final de campaña, y tras haberse recorrido la provincia andaluza de arriba a abajo, Montesinos recibe en la ciudad que le vio crecer a Libertad Digital. Concede esta entrevista en un día complicado para los populares, en el que Ángel Garrido ha anunciado su fichaje por Ciudadanos y tan sólo unos minutos antes de que comience el acto en el que participa el propio Pablo Casado.

Montesinos ofreciendo un "corrillo" con periodistas

Asegura durante la conversación que "echa muchísimo de menos el periodismo, a sus compañeros que se convirtieron en amigos y a la redacción de Libertad Digital", pero se reafirma en la decisión tomada: "Estoy más convencido que nunca de que Pablo Casado debe ser presidente del Gobierno". "Si he dado el salto a la política es porque creo en el proyecto del Partido Popular y de Pablo Casado".

Mariano Rajoy

Preguntado por si hubiera dado ese "salto" si hubiese sido Mariano Rajoy y no Casado el que hace unos meses le hubiese hecho la propuesta, Montesinos primero contextualiza y, después, responde. "Yo he dado el paso por el contexto político, por la situación en la que nos encontramos. Creo que España está en una encrucijada, en un momento decisivo y que el Partido Popular tiene que vencer en las próximas elecciones generales. Pablo Casado cree que puedo ayudar para que el PP coseche un buen resultado y por eso le dije que sí, y se lo dije prácticamente sin pensarlo porque, en mi opinión, en los momentos decisivos la sociedad civil se tiene que implicar y dar un paso al frente".

Y continúa: "Por lo que, si hace unos meses, Mariano Rajoy me lo hubiera pedido seguramente le habría dicho que no, por el contexto político y también por el proyecto. Yo me identifico con el ideario y la forma de hacer política del presidente Casado".

El futuro del PP

Montesinos, que trata de conseguir en Málaga un tercer diputado para los populares, "cree que el Partido Popular va a sacar un buen resultado en las próximas generales y mi objetivo de aquí al final de la campaña electoral es trabajar para ganar las elecciones".

Montesinos habla con unos vecinos de Málaga Antea del acto

Dice el candidato popular que "no concibe" que se puedan llegar a cumplir los pronósticos de las encuestas y que el PP pueda llegar a perder casi medio centenar de escaños: "Creo que el Partido Popular va a sacar un buen resultado y va a quedar claro que el eje de centro derecha es el Partido Popular quien lo lidera".

Montesinos no entra en el cuerpo a cuerpo con sus rivales directos en este espectro. Eso sí, explica que Vox, en Málaga, sólo ha estado representado en uno de los cinco debates que se han celebrado ente los candidatos de la provincia. "En el resto, no han querido". "La candidata de Vox en Málaga (Patricia Rueda) está prácticamente desaparecida y la crítica que le hago a Vox es que aquí han dado la orden de no comparecer en ruedas de prensa y la directriz de no confrontar con ideas en los debates electorales. A mi juicio esa es una mala noticia", señala en su conversación con LD.

El fichaje de Garrido por Ciudadanos

No evita Montesinos la polémica. De ahí que no tenga problema en hablar de lo sucedido con Ángel Garrido: "Se ha equivocado en las formas y en el fondo. En las formas, porque no ha tenido la elegancia de dirigirse y de comunicárselo a Pablo Casado, a quien le pidió ir en las listas de las elecciones europeas. Y, en el fondo, porque el Partido Popular es abierto, transversal y cabemos todos".

"No se entiende la decisión que ha tomado. Yo tengo una opinión sobre él, lo conozco de hace muchísimos años y creo que ha hecho una buena gestión en la Comunidad de Madrid en momentos complejos, pero creo que se ha equivocado", asegura un serio candidato popular por Málaga que añade que Garrido "ha quedado retratado".

Los debates de Casado

En su conversación con Libertad Digital, Montesinos también valoró los dos debates en los que ha participado Pablo Casado: "Creo que el de Atresmedia fue un auténtico revulsivo para el Partido Popular. En el fondo, Casado demostró que tiene proyecto de presente y futuro para España frente al ruido y los eslóganes de otros".

Según el cabeza de lista del PP por Málaga, "Pablo Casado puede llegar al palacio de la Moncloa y puede tomar medidas, y lo ha acreditado, pero también en la forma hemos visto a un presidente de facto, a un líder de una nación".

Montesinos vio con buenos ojos la estrategia del líder popular de mantener una actitud propositiva en el primer debate y de entrar al cuerpo a cuerpo en el segundo. "En RTVE a lo que se dedicó fue a explicar con un sentido de Estado sus propuestas de presente y futuro para España, fue más pedagógico, explicó las medidas que tiene que tomar en la Moncloa y creo que lo hizo con un tono de Estado bastante más elevado que el del resto de interlocutores. Fue un ejercicio de un candidato que sabe que mañana puede estar al frente del Palacio de la Moncloa".

Y así lo cree un Montesinos que pasará las últimas horas de campaña recorriendo pueblos malagueños y hablando con sus vecinos. Algunos de esos vecinos, al verle le llaman hasta "presidente". "Por ahora, candidato", contesta un periodista que, si los pronósticos no fallan, el domingo se convertirá en diputado.