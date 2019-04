El eco de la entrevista de Pablo Casado el último día de campaña en Es La Mañana de Federico, de esRadio, se expande hasta la caravana de Ciudadanos, que llega a su término este viernes en Valencia, donde el candidato autonómico, Toni Cantó, acompañará en el cierre a Albert Rivera e Inés Arrimadas. En declaraciones a los medios antes de participar en una carrera en el Parque del Cauce del Turia, Rivera daba una dura réplica a las palabras de Casado en las que, por primera vez, ofrecía a Vox entrar en un eventual Gobierno del centroderecha.

A su juicio, es una "falta de respeto" especular sobre la configuración de un Gobierno alternativo al de Pedro Sánchez, y que lo haga el candidato de un partido, insinuaba, que podría sufrir un importante bajón en las elecciones del domingo. "Yo no voy a hacer como Casado, yo no voy a repartir sillones" afirmaba, añadiendo que "a lo mejor, si algunos se despistan o se desinflan, no ganamos".

Rivera hace tiempo que pide el apoyo de Vox para ese Gobierno alternativo al del PSOE, aunque deja claro que prefiere que los de Santiago Abascal no formen parte de ese hipotético Ejecutivo. Su fórmula ideal es la aplicada en Andalucía, donde PP y Ciudadanos gobiernan en coalición, aunque como es lógico aspirando a ser él quien ocupe la presidencia. En ese sentido, cunde el optimismo en el cuartel general naranja, cuyas encuestas internas hablan de una fuerte remontada esta última semana, sobre todo a raíz del éxito de Rivera en los debates de televisión.

Rivera no dejaba pasar la ocasión de arremeter de nuevo contra Casado, con el que en el segundo de los debates buscó el cuerpo a cuerpo mucho más que en el primero. Fue el primer capítulo de una guerra inédita entre ambas formaciones el último año, desatada luego de manera más cruda por el sorpresivo fichaje del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, para la lista naranja a la Asamblea de Madrid, algo que ha motivado duros ataques a Ciudadanos del número dos del PP, Teodoro García Egea.