Rivera se postula como líder del centroderecha: "Nosotros sí tenemos futuro"

Albert Rivera es el ganador indudable de las elecciones generales en el bloque del centroderecha. Ciudadanos, que se convierte en la tercera fuerza política de España con casi el doble (57) de los diputados que tenía, roza el sorpasso ante el "hundimiento" del PP que el número dos del partido naranja, José Manuel Villegas, daba por hecho a primera hora de la noche, antes incluso de comenzar el escrutinio.

Los de Rivera se quedan a poco más de 200.000 votos del PP en toda España y a menos de un punto porcentual.

La victoria sobre el PP se logra en cinco significativas comunidades autónomas: Madrid, donde Rivera le gana a Pablo Casado en votos y escaños; Andalucía, donde a las siglas naranjas parece sentarles bien la experiencia de Gobierno; Aragón, un lugar donde el PP ha gobernado muchos años, Baleares y Cataluña, donde Inés Arrimadas no logra, sin embargo, mejorar el resultado en escaños del partido.

Rivera comparecía triunfal pasada la medianoche. Más de una horra llevaban esperándole varios centenares de simpatizantes y dirigentes, entre los que destacaba el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, fichado en plena campaña de las filas del PP.

Rivera comenzaba reconociendo la victoria de Sánchez: "Nosotros no vamos a hacer como el PSOE, no vamos a rodear el Congreso" afirmaba en referencia a las protestas impulsadas por los socialistas tras la formación del Gobierno en Andalucía. A continuación, el líder naranja daba por hecho que Sánchez e Iglesias gobernarán con "los nacionalistas" la que calificaba de "mala noticia" de la noche, mientras se alegraba de la "buena" que, decía en indudable referencia al PP, no es otra que "hay un proyecto ganador" que, afirmaba entre vítores "que sí que cree en España, que sí tiene futuro".

El problema para Rivera es que su apuesta de campaña de una coalición con el PP para "echar a Sánchez" no será posible, y que la suma con los socialistas, una opción nunca descartada del todo en campaña por el líder del PSOE, supera con creces la mayoría absoluta. Ante esa situación, el partido naranja podría plantear un gran acuerdo nacional a tres, con socialistas y populares, para evitar que la gobernabilidad de España quede en manos de los separatistas, muy reforzados con la histórica victoria de ERC en Cataluña.