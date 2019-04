Federico Jiménez Losantos llama a la "resistencia" de la España "derrotada"

El Mundo dice que "Sánchez, al borde de gobernar sin el separatismo ante la debacle del PP". Francisco Rosell no disimula su disgusto. "Tal y como auguraban las encuestas, las elecciones de ayer han certificado la muerte definitiva del bipartidismo y han dado lugar a uno de los Parlamentos más fragmentados y difíciles de gestionar de nuestra historia democrática", dice. "La victoria del PSOE ha sido aplastante". Entonces tampoco estará tan fraccionado. En cuanto al PP, desastre sin paliativos. "El PP de Pablo Casado se ha desplomado", "la debacle del PP ha superado los peores augurios. Casado no ha podido cortar la hemorragia de votos hacia Vox". Tampoco ahorra reproches a Vox. "Pese a las desbordantes expectativas que había despertado, solo se ha traducido en 24 escaños, pero ha provocado que muchos votos se hayan perdido por el camino. El voto del miedo y la demonización de Vox impulsado por Sánchez han logrado movilizar a una parte importante de la izquierda". Halla consuelo en Ciudadanos, "que ha conseguido el registro histórico de 57 diputados". Rivera "se encuentra en disposición de disputarle a Casado el liderazgo del centro derecha, que ha quedado profundamente cuestionado. El presidente del PP debe hacer una sincera autocrítica y preparar al partido para una necesaria refundación". En cuanto al futuro, Rosell dice que "el líder socialista ha de considerar la posibilidad de tender la mano a Rivera y contemplar la formación de un gobierno moderado". "El PSOE ha de procurar no volver a caer en la tentación de aliarse de nuevo con populistas o separatistas". Parece que Rosell no oyó ayer los alaridos de la militancia socialista: "Con Rivera no". Federico Jiménez Losantos se levanta guerrero. "La gran contienda política en España es si se mantiene la unidad nacional y el régimen constitucional o nos adentramos en un proceso descontituyente que nos aboca a decidir entre la monarquía parlamentaria y una suerte de república confederada de estados dispuestos a independizarse de España". "El separatismo y la izquierda socialista y comunista quieren destruir la España que conocemos. Y frente a ese proyecto disgregador se yergue, aunque derrotada ayer, una poderosa resistencia nacional". A las barricadas.

El País, eufórico. "Sánchez vence pero necesitará pactar y el PP sufre una debacle". No contento con ganar, el editorial rezuma rencor y odio. Se regodea del "revés de los populares, de tales proporciones que amenaza la continuidad del líder" y Ciudadanos "ha fracasado en el intento de encabezar la derecha". Al enemigo, ni agua, por lo que se ve. En cuanto a pactos, "Ciudadanos es la fuerza que tiene ante sí la más difícil disyuntiva y la más grave responsabilidad, puesto que, de mantenerse en la posición expresada durante la campaña, su negativa a contribuir con cualquier fórmula de gobierno en la que participe el Partido Socialista convertirá sus alarmas acerca de la unidad de España en una profecía autoincumplida". Hombre, digo yo que Pedro Sánchez también tendrá algo que decir.

ABC, desolado. "La victoria de Sánchez mete presión a Rivera". "El PP pierde 3,6 millones de votos, 71 escaños y peligra su poder territorial", vamos un desastre. Bieito Rubido lo tiene claro. "Lo mejor que le puede ocurrir a España es que Ciudadanos acepte integrarse en un gobierno de coalición con el PSOE". "El sacrificio lo tiene que hacer Rivera, aunque no soporte a Sánchez". Lo llevas claro, Bieito. En cuanto al PP dice sin piedad que "para el PP ha sido una debacle histórica, que no se explica solo por la división del voto no izquierdista". "Al partido de Casado le ha hecho trizas el auge de Vox, que tampoco resolvió nada", zasca a Abascal. "Es evidente que los votos se suman, no se juzgan, pero el resultado del 28-A ofrece lecturas muy preocupantes para el futuro de España". Hay que jorobarse con lo que vota la gente. Luis Ventoso le señala a Casado la puerta de salida. "Un descalabro así debería invitarle a meditar sobre si debe continuar al frente de un partido que ha laminado. Feijóo o Ana Pastor son hoy las mejores opciones para reflotar al PP", si es que tiene reflote. En cuanto al futuro Gobierno, también lo tiene meridianamente claro: "Lo mejor para los intereses de España sería que Rivera rectificase y se formase un gobierno del PSOE y Ciudadanos". Y dale molinos. Que no se trata solo de que Rivera rectifique, que Sánchez no se va a atrever a contradecir a su militancia. Nos espera un gobierno de extrema izquierda, más vale que nos vayamos haciendo a la idea cuanto antes.

La Razón dice que "la división de la derecha hunde al PP y da el gobierno a Sánchez". Dice el editorial que "el PSOE ha ganado las elecciones pero no puede gobernar en solitario y está ante la decisión de seguir con los independentistas o buscar nuevos socios". O sea, Ciudadanos. Y no oculta el "resultado catastrófico" del PP. "La derrota del PP es inapelable". Cómo será el nivel de cabreo de Marhuenda que se produce un hecho impensable hace una semana. Critica a Rajoy. Como lo oyen. "La gestión de Rajoy en Cataluña se ha demostrado nefasta en la crisis del PP y la división del centro derecha". Esto sí que es histórico. Jesús Rivases dice que "el rencor y la envidia surgida en el seno del PP y la frivolidad o la ingenuidad de los electores de la derecha han devuelto al socialismo su esplendor de otros tiempos". Bueno, y que la izquierda ha votado a Sánchez. Rivases sigue la tónica de la prensa de derechas sobre el futuro gobierno. "El líder del PSOE estará tentado de gobernar de la mano de Unidas Podemos y otros extremistas, pero ahí está también Ciudadanos para formar una mayoría sobrada y estable. Tendrá presiones para que se radicalice o para que se centre, pero ayer pudo comprobar que los españoles prefieren la moderación y rechazan los extremismos". Puede, pero la militancia socialista está totalmente radicalizada, al igual que su líder.

"Sánchez repetirá en la Moncloa y el PP de Casado entra en crisis", dice La Vanguardia. Y esta vez con votos. Enric Juliana es realista y dinamita el clamor por el pacto PSOE-Cs. "Sánchez solo podrá gobernar con Podemos; Rivera se proclama jefe de la oposición. No faltarán voces influyentes que aconsejen el plan de estabilización, pero hoy es imposible". Sin que sirva de precedente, Juliana, totalmente de acuerdo.