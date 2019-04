El diputado electo de Cs por Toledo, Juan Carlos Girauta, ha mostrado su satisfacción en esRadio tras las elecciones, "cuando uno se ha tenido que marchar de su tierra con esas circunstancias y recibe el apoyo de tantos toledanos en la ciudad imperial, no me puedo sentir mejor francamente".

Girauta ha recordado que en un par de semanas hay otras elecciones y "las cosas van a cambiar" ya que "al ser con tan poco margen de tiempo hace que la influencia de una sobre la otra sea importante, quizás la mayor de nuestra democracia". Además ha remarcado que "el liderazgo del centro-derecha ha cambiado, ahora está en manos de Cs y en la persona de Albert Rivera", algo que "hará extraer algunas lecciones a los que nos han matado 25 veces y nos han visto resucitar 26".

Aunque ha reconocido que hay un empate con el PP ha matizado que es un empate "de quién hace una foto de un avión que cae y un cohete que sube a toda propulsión en el momento que coinciden". Por tanto, "la película entera la veremos en las elecciones de mayo".

El diputado de Cs ha destacado que lo conseguido por su partido ha sido mediante argumentos y propuestas ya que "Cs no ha contado nunca con el apoyo de ningún medio de comunicación, como sí ha tenido PP y PSOE, que a toque de silbato alineaban a todos los opinadores". De hecho, ha señalado cómo Sánchez ha tenido "una campaña dopada" ya que ha contado "con una comisaria política en RTVE, con el CIS y con el erario público utilizando recursos públicos para su campaña".

Pacto PSOE-Cs

Juan Carlos Girauta ha sido rotundo en cuanto a un posible pacto con Pedro Sánchez: "No ronda nuestra cabeza, la decisión de no pactar con el PSOE es una decisión que viene de semanas antes de la campaña, fue unánime en la ejecutiva, es vinculante y se mantiene". También ha contestado a los que ayer en la puerta de Ferraz gritaban "con Rivera, no". "Cuando lo escuché me acordé de la historia de la zorra y las uvas, 'con Rivera no' porque las uvas están verdes, pero chicos, no vais a alcanzar esas uvas ni cien vidas viváis".

Triunfo del separatismo

También ha evaluado el triunfo de los separatistas. "Los resultados en Cataluña hay que ponerlos en el contexto de una sociedad rota, una sociedad irrespirable cuyos medios de comunicación, públicos y privados, están intentando seguir exprimiendo un golpe de Estado". Por tanto, "en una forma de excepción democrática como Cataluña donde el golpe de estado sigue jaleado y los espacios públicos siguen tomados por los separatistas es una anomalía absoluta".

Descalabro del PP

Para Girauta lo que le ha pasado al PP no es que Pablo Casado lo haya hecho mal sino que "los resultados de ayer son una factura por el inconcebible acto de cobardía de Mariano Rajoy cuando en la moción de censura se ausento y se metió en un bar, dejando el bolso de Soraya". Entretanto, "todos asistíamos durante horas a lo que no concebíamos y decíamos 'cómo Rajoy va a permitir esto' y lo permitió. Rajoy prefirió el gobierno de Sánchez a la convocatoria electoral".