Rivera, ante las presiones para que pacte con el PSOE: "Han votado los españoles, no la CEOE"

Cuarenta y ocho horas después de cerrarse las urnas, Albert Rivera no se mueve ni un milímetro de su posición, planteada por él mismo durante la noche electoral y reiterada el lunes, después de la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos, por la portavoz nacional naranja, Inés Arrimadas. En síntesis, que el veto al PSOE adoptado por la dirección naranja en febrero se mantiene, pese a que ambos partidos suman holgadamente mayoría absoluta en el nuevo Congreso de los Diputados.

Sánchez lo tiene "amarrado" decía Arrimadas, para gobernar con Podemos y los separatistas, y los gritos de los simpatizantes socialistas la misma noche electoral a Sánchez, pidiéndole que no pactase con Rivera, así lo acreditarían. Unas proclamas que recibió con una sonrisa el líder del PSOE y que allanan el camino argumental de Ciudadanos para justificar su veto.

En una entrevista en esRadio este martes, el líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, mostraba su indignación por esa actitud que, a su juicio, demuestra la deriva radical del PSOE. "¡Caramba! No decían ‘no a Otegi’" se lamentaba en Es La Mañana de Federico.

Los poderes económicos y la soberanía nacional

Ni siquiera las presiones de los poderes financieros y empresariales, que en las horas posteriores a las elecciones generales se han referido al pacto PSOE-Ciudadanos como el que más estabilidad daría a España, de cara sobre todo a la Unión Europea y a los inversores internacionales, parecen hacer dudar a Rivera.

En su primera entrevista en televisión, concedida este martes a Telecinco, el presidente del partido naranja decía tajantemente que "han votado los españoles, no la CEOE ni un banco". En el mismo tono retador, Rivera ya se manifestó sobre esas presiones en campaña, cuando en una entrevista en El País dijo que "los poderes económicos, que se presenten a las elecciones".

En la misma entrevista televisiva, Rivera interpretaba el mensaje dejado en las urnas como un mandato para que haya una oposición "fuerte, que vigile al Gobierno, que no se salte la Constitución, que no haya mediadores con los separatistas, que no haya indultos, que no se suban los impuestos" enumeraba, antes de reiterar que los ciudadanos habían convertido a Ciudadanos en la "alternativa a Sánchez".