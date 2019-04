Toni Cantó sobre los gritos contra Rivera en la sede del PSOE: "¡Caramba! No decían no con Otegi"

El líder de Ciudadanos en Valencia, Toni Cantó, analizaba este martes en Es La Mañana de Federico, de esRadio, los resultados de su partido en las elecciones autonómicas y generales y el escenario político que se abre después de ellas.

El hasta ahora diputado en el Congreso lamentaba la "radicalización" del PSOE que a su juicio ponen de manifiesto los gritos de la noche electoral en Ferraz pidiéndole a Pedro Sánchez que no pactase con Albert Rivera. "¡Caramba! ninguno decía no con Otegi, o no con Puigdemont, o no con Torra" afirmaba Cantó en la entrevista con Federico Jiménez Losantos, donde reiteraba la postura expresada el lunes por la portavoz nacional naranja, Inés Arrimadas, de que no habría "ninguna negociación" para investir a Sánchez, quien para los de Rivera tiene ya "amarrado" su acuerdo con Pablo Iglesias y los separatistas.

El hasta ahora diputado en el Congreso se refería también a las presiones de los empresarios para que haya un acuerdo con los socialistas, suma que daría la mayoría absoluta del nuevo Parlamento. Con ironía, afirmaba que "ahora parecen el partido del IBEX" cuando, afirmaba, "el paro ha crecido cuando ellos han gobernado" y los resultados económicos, argumentaba, no han sido óptimos.

Valencia, camino de Cataluña

En el ámbito valenciano, Cantó se mostraba confiado en poder impedir que el tripartito de PSOE, Podemos y Compromís reedite en las municipales de mayo en Valencia capital su mayoría. Ya en 2015 Ciudadanos fue tercera fuerza en la capital del Turia, superando a los socialistas.

Cantó considera que la entrada de Podemos en lo que hasta ahora ha sido un Gobierno de coalición liderado por el socialista Ximo Puig y Mónica Oltra, de Compromís, empeorará las cosas, hasta el punto de que, vaticinaba, las políticas nacionalistas pueden convertir a su comunidad en cuatro años en lo que hoy es Baleares "y en un poquito más, en Cataluña".

Una crítica que ha sustentado en la entrega a Compromís de las competencias de Educación o medios públicos, pero también en la realidad de la política lingüística. "Fuera de Valencia no me creen cuando explico que hay unos colegios, llamados experimentales, en los que no se puede estudiar ni una sola hora de castellano" afirmaba, añadiendo que las horas en inglés "son las mismas que cuando yo estudiaba".

El futuro portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas afirmaba que llevan tiempo pidiendo a los altos cargos del Gobierno autonómico si tienen el nivel de valenciano que se exige para algunos empleos públicos, sin recibir respuesta. Un requisito que, denuncia Ciudadanos, ahuyenta a profesionales de otras comunidades, particularmente en el ámbito sanitario.