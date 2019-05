Borrell desmiente "rotundamente" a Iglesias: nadie del ministerio le dijo que fue un error reconocer a Guaidó

El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha desmentido "rotundamente" al líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien afirmó este miércoles que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores les admitieron que fue "un error reconocer" a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

"En cuanto a las hipotéticas conversaciones de no se sabe quién en el Ministerio de Asuntos Exteriores, de no se sabe quién con Podemos, debo desmentirlas rotundamente. No tengo ninguna constancia de que nadie en el Ministerio de Asuntos Exteriores haya hablado con nadie del partido político del señor Iglesias", indicó Borrell durante su visita en Ammán.

Borrell señaló que "si quiere hacer referencia a presuntas conversaciones privadas, que no tire la piedra y esconda la mano y que diga quién protagonizó esas conversaciones, cuándo y cómo se produjeron porque yo las desconozco completamente y debo decir que carece de todo fundamento".

"Lo grave", añade Borrell, es que Iglesias "acusa al señor Guaidó (...) de no querer convocar unas elecciones libres en Venezuela". Y se pregunta: "¿Cómo se puede criticar o acusar al señor Guaidó, reconocido como presidente interino para convocar elecciones de no querer hacerlo? Francamente no entiendo a qué viene esta acusación al señor Guaidó".