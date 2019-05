El candidato a la Alcaldía de Barcelona por el PP, Josep Bou, ha criticado que lo que ha hecho Vox en las elecciones generales ha sido "apoyar directamente a Pedro Sánchez", porque la división de voto en la derecha la ha debilitado y ha favorecido al resto de formaciones, algo que confía que no ocurra en Barcelona.

"Ha cometido un error gravísimo, y no querría que en el Ayuntamiento de Barcelona hiciera lo mismo", ha aseverado en una entrevista de Europa Press, en la que ha augurado que Vox difícilmente logrará algún concejal y que lo que hará será perjudicar a partidos que son distintos pero que mantienen analogías, como la oposición al independentismo y al populismo, según él.

"El futuro pasa por aunar esfuerzos y tener un partido de centro derecha bien formado y unido, fuerte", ha resaltado el alcaldable independiente, que ha vaticinado que el PP obtendrá varios concejales en Barcelona e incluso podría ser decisivos, según Bou, que ha recordado que los vecinos votan distinto en los comicios municipales que en los estatales.

Preguntado por el hecho de que alcaldables del PP concurran sin visibilizar las siglas del partido, como Xavier García Albiol en Badalona (Barcelona), ha resaltado que todos los ciudadanos saben que detrás de Albiol está el PP, y ha ironizado: "Quizás se me podría criticar más a mí que a él", porque no está afiliado.

"Quien la hace más gorda para mí es Valls, que ha escondido las siglas de Cs y todavía siguen escondidas", ha dicho sobre el candidato con apoyo de Cs y exprimer ministro francés, Manuel Valls, y ha resaltado que él no esconde las del PP pese a no estar afiliado porque el partido le arropa.

Preguntado por si se quedará los cuatro años de mandato como concejal si es elegido, ha señalado: "Yo lo que voy a hacer es lo que estoy haciendo ahora y he hecho toda mi vida, que es no perder el tiempo" y trabajar todo lo necesario, pero no ha aclarado si esta postura implica que no seguirá si no se siente útil, porque ha preferido no anticipar nada y esperar a los resultados.

Rechaza un salario mínimo de ciudad

Sobre la posibilidad de promover un salario mínimo en la ciudad, como plantean otros candidatos, ha avisado de que "el dinero no sale de los árboles" y ha dicho que, si se crea este salario mínimo para la ciudad -superior al estatal-, lo que se generará será paro, según él.

"Hay que ser sinceros y realistas, y no populistas", ha aseverado Bou, que apuesta por bajar impuestos y compensar la bajada de los ingresos municipales en este ámbito con una reducción de la estructura del Ayuntamiento y gestionándolo como una empresa, huyendo de convertirlo en una agencia de colocación, como cree que ha ocurrido hasta ahora.

Ha recordado que, entre sus propuestas, figura bonificar el 90% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas con un valor catastral hasta los 120.000 euros y para familias numerosas, a las que quiere apoyar con ayudas mensuales por el tercer hijo, porque se deben tener hijos para mantener las tradiciones occidentales, según él.

"Si no tenemos hijos y la gente que viene de fuera, que viene a Europa porque le encanta y porque quiere más calidad de vida, van teniendo hijos", cambiarán las tradiciones, las costumbres y el concepto occidental de la vida, ha dicho el candidato por el PP.

Preguntado por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, ha señalado que primero debería comprobar su función: "Si cumple una función social, aquí no se cierra nada. Porque, al fin y al cabo, es un techo: les acogen y comen", ha dicho y, aunque ha abogado por estudiar las condiciones, ha resaltado que aplaude el centro sin problema si beneficia a Barcelona.

Ha apostado por que la Guardia Urbana ponga orden en Barcelona e impida actividades como el 'top manta', y ha avisado: "Si yo soy alcalde de Barcelona, aquí que no vengan ni manteros ni 'okupas' ni 'narcopisos'. Que no vengan, porque aplicaremos la ley, y de qué manera".

Reponer la plaza Juan Carlos I

Ha explicado que él repondría el nombre de la plaza Juan Carlos I -ahora llamada Cinc d'Oros- y la calle Almirall Cervera -ahora Pepe Rubianes-, y ha defendido dedicar un espacio a la soprano recientemente fallecida Montserrat Caballé y al expresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Juan Antonio Samaranch.

Ante acusaciones de haber pertenecido a formaciones de extrema derecha en el pasado, ha ironizado: "¿Cómo voy a ser un facha yo? Me acicalo bien" -en referencia a la acepción de la palabra referente a vestir incorrectamente- y, sobre la de ser machista, ha asegurado que se siente insultado y ha remarcado que los 11 cargos directivos de su empresa están ocupados por mujeres.