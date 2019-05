Vox propondrá cambios para asegurar la "objetividad" en los informes de los trabajadores de violencia de género

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, ha anunciado que su formación propondrá "cambios normativos" para asegurar la "objetividad" en la elaboración de los informes por parte de empleados contra la violencia de género de la Junta de Andalucía.

En una publicación de Twitter, recogida por Europa Press, Serrano ha dicho que "cuando obtengamos toda la información requerida, también vamos a exigir explicaciones y propondremos cambios normativos para que la transparencia, rigor científico, profesionalidad y objetividad presida la elaboración de esos cruciales informes".

Cabe recordar que Serrano desveló este viernes que su grupo recibió el pasado miércoles de la Junta los datos que habían demandado sobre los trabajadores, médicos y psicólogos que integran los equipos de lucha contra la violencia de género en la comunidad, que confirmaban que "más del 50 por ciento no están colegiados".

Según el documento entregado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local a Vox, y al que ha tenido acceso Libertad Digital, del total de 29 psicólogos que trabajaron en estos organismos entre los años 2012 y 2019, 12 no están colegiados. En el caso de los trabajadores sociales, de un total de 19 empleados, 7 no tienen esa acreditación. El documento incluye también a 53 médicos forenses de los cuales 18 no están colegiados.

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Psicólogos, por su parte, lo consideró un escándalo y aseguró que "si los datos son correctos, revelan una dejación por parte de la Administración".

En declaraciones a Es la tarde de esRadio, su vicepresidente, Fernando Chacón, reconoció que, a pesar de que las denuncias llevan años sobre la mesa, nunca antes se había logrado que la Junta de Andalucía hiciera públicos este tipo de datos. "Me parece lamentable que se haya tenido que llegar a esto, que haya tenido que ser un partido político quien lo desvele, porque es algo que se ha puesto de manifiesto por parte de los colegios profesionales reiteradas veces a la administración sin que se nos haya hecho caso", ha asegurado. Precisamente por eso, Fernando Chacón ha celebrado que el empeño de Vox haya servido "para poner la atención mediática en un aspecto que es importante para la garantía de los servicios a los ciudadanos".