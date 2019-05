Almudena Grandes advierte a Sánchez: sus votantes aplaudirán gobernar con los golpistas e indultarles

El Mundo dice que "Sánchez pretende gobernar solo a izquierda y a derecha". Sí, y adelante y atrás, un, dos tres. Sánchez delira. Rosell considera que el presidente es un caradura al "solicitar al resto de formaciones que hagan de tripas corazón y coloque bajo sus pies una alfombra roja, ya no para facilitar su investidura, sino su labor de Gobierno". Cree que "lo deseable para España pasaría por la formación de un ejecutivo moderado", o sea, con Cs. "Pero dado que tal coalición parece hoy improbable, se abre otro camino", que no es otro que "fraguar pactos en cuestiones de Estado". Vamos, gobernar a izquierda y derecha. Federico Jiménez Losantos tiene claro que Sánchez ya ha elegido a sus socios. "Poco ha tardado Cum Fraude en sacar la patita de socio entrañable del golpismo catalán y su hermanastro vasco, incluido el partido de la ETA, tan victoriosos en las urnas como Iglesias y Junqueras, Juliana y Ferreras". Y lo demás son cuentos chinos.

El País dice que "Sánchez pulsa la voluntad de PP y Cs de pactar en temas de Estado". Xavier Vidal Folch dice que todo esto es puro postureo, una manera de pasar el tiempo porque "cada uno sabe que hasta después del 26-M apenas nada vale nada. Pocos comprometerán sus alianzas hasta que se despeje esa votación". El único que tiene prisa es Pablo Iglesias. "Iglesias advierte a Sánchez de que sin ellos no hay investidura" y "no va a perder el tiempo ni esperar a después del 26". Quiere sus ministerios y los quiere ya. Almudena Grandes aconseja a Pedro que se deje paponadas. "La mayoría que ha ganado las elecciones", PSOE y UP, "la única que cuenta en estos momentos, acogerá con los brazos abiertos cualquier acuerdo de investidura que permita la continuidad del Gobierno de Sánchez. Aunque a Casado y Rivera no les entre en la cabeza, los pactos que incluyan a nacionalistas o independentistas serán igual de bendecidos, hasta de aplaudidos, por los votantes de todas las fuerzas que pacten. Y si los líderes independentistas catalanes son condenados, ocurrirá lo mismo con los indultos. Millones de españoles, dentro y fuera de Cataluña, respiraremos con alivio cuando los soliciten y los obtengan del Gobierno central". Así que, Pedro, no te comas más el tarro. Esto es lo que te piden tus votantes, con Rivera no, con Otegi, Junqueras y Puigedemont, sí. Y al PP, ni agua.

ABC abre con que "la solidaridad nacional paga las pensiones de catalanes y vascos". "Sin el respaldo del resto de españoles, hace tiempo que los jubilados de varias comunidades, entre ellas Cataluña o País Vasco, no podrían cobrar la totalidad de sus prestaciones", dice el editorial. En cuanto a los pactos, dice que "Sánchez retomará su acción de Gobierno con medidas para atraer a Podemos", pero que "no desea a Pablo Iglesias sentado en la mesa del Consejo de Ministros". Habrá que explicarle al presidente que muchos de sus votos provienen de Podemos por el miedo a Vox. Así que si se cree que Pablo Iglesias se va a conformar con migajas lo lleva claro. Quiere entrar en La Moncloa y no hay más que hablar.

La Razón se inventa una película con una encuesta como referente. "Los votantes del PSOE piden no pactar con los soberanistas". Pues que se sepa no gritaban la noche electoral ‘con Junqueras no’. Julián Cabrera advierte al PP de que el 26 se juega su futuro. "Un súper domingo que podrá testar las autenticas posibilidades no tanto de Casado como de la propia supervivencia del PP como referente y opción de gobierno en el futuro panorama político español (…) El PP de Casado sabe por encima de todo que un sorpasso en votos por parte de Ciudadanos sería tan fatal como no conservar el poder en feudos antes tradicionales y ahora claves como Madrid, Murcia o Castilla y León. Reconquista o muerte". Dejen ya las reconquistas, por Dios. Ah, y Ussía aclara hoy el lío en el que se metió el viernes diciendo que era sobrino de Gispert. Que no, que era una broma, "no soy sobrino de Gispert" y "advierto que si alguien me pregunta por mi parentesco con Nuria de Gispert, será retado a duelo con pistola antigua". Eso te pasa por jugar con fuego, hay cosas con las que no se puede bromear. En el pecado llevas la penitencia.