El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos considera "grave" que, según el informe que la Junta ha remitido a Vox, al menos 18 de los 53 médicos forenses que trabajan en las unidades de violencia de género no estén colegiados. En declaraciones a Es la tarde de esRadio, su secretario general, el doctor Antonio Aguado, recuerda que la colegiación es obligatoria. "Éramos prácticamente la única comunidad de España, y yo diría que de Europa, que no estábamos obligados a estar colegiados hasta que, después de varios años, el Tribunal Constitucional emitió dos sentencias en las que obliga a que el médico esté colegiado", explica. Precisamente por eso, entiende que no hay excusa: "Es un incumplimiento de la ley".

Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos insisten en que la colegiación obligatoria es una "garantía para el paciente, en este caso la víctima", puesto que sirve para "garantizar que es médico, que tiene la especialización que dice tener y que tiene una buena praxis médica, porque si no, los colegios le retiramos la colegiación". De ahí que el doctor Antonio Aguado alabe la petición de datos de Vox. "Me parece que, como cualquier partido político, deben velar por la salud de los ciudadanos y una de las medidas es esa", asegura. En este sentido, el secretario general de los Colegios de Médicos andaluces defiende que, en ningún caso, la actitud de Vox supone ir en contra de las mujeres o de los trabajadores de violencia de género: "Yo no puedo hacer ninguna crítica en contra, todo lo contrario, porque están buscando darle una garantía a la sociedad".

Tras leer con detenimiento los datos facilitados a Vox por la Junta de Andalucía, el doctor Antonio Aguado asegura, además, que su intención es ponerse en contacto cuanto antes con el nuevo gobierno andaluz para corroborar que las cifras son ciertas y exigir la colegiación obligatoria de todos los profesionales. "Desde luego que nos vamos a interesar por este tema -advierte-, porque es una garantía para todos los ciudadanos y para toda la sociedad".

Los Colegios de Médicos de Andalucía se suman así a la denuncia de los Colegios Oficiales de Psicólogos, que, en declaraciones a Es la tarde de esRadio, lamentaban "que haya tenido que ser un partido político quien lo desvele", pero alababan el hecho de que Vox hubiera conseguido "poner la atención mediática en un aspecto que es importante para la garantía de los servicios a los ciudadanos".

Más allá de las cifras sectoriales, el informe remitido por la Consejería de Justicia reconoce que el 50% de los trabajadores de las unidades de violencia de género de la Junta de Andalucía no están colegiados.