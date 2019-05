Manuela Carmena no iba a presentarse a la reelección. Después empezó a pensarlo pero no era el momento de hablar de elecciones, decía. Finalmente, anunció lo que ya el candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, había adelantado en esRadio: concurriría a los comicios municipales de mayo de 2019 para tratar de revalidar la alcaldía de Madrid.

Una vez hecho el anuncio, Carmena avisó más tarde: "Con mi edad nunca me quedaría en la oposición". Ahora, una vez más, matiza su afirmación. Ha sido este martes en Los Desayunos de TVE. Allí ha desvelado que estaría dispuesta a quedarse si el candidato del PSOE la incluye en su equipo de Gobierno.

"Si Pepu (Hernández) saca más votos sin duda lo votaría y vería la posibilidad de seguir siendo útil en un equipo de Gobierno. Lo que no vería claro sería quedarme en la oposición". Sigue justificando esta decisión en "la biología" de sus 75 años. El argumento es endeble. La oposición ya lo rebatió hace meses: "Si tiene edad para ser alcaldesa, tiene edad para estar en la oposición". Ahora Carmena añade un nuevo motivo y es que no comparte una forma de hacer oposición donde lo que prima es "denostar" al que se tiene enfrente. "Me dedicaría a otra cosa. Soy consciente de lo que sé hacer bien. Cuando somos mayores debemos elegir bien lo que podemos hacer y no haría un buen trabajo como oposición".

Pepu Hernández recogió el guante de la alcaldesa. "Es una muy buena jugadora. Lo agradezco mucho, sobre todo que haya mencionado la palabra equipo, que para mí es muy importante. Lo agradezco muchísimo y ojalá podamos verlo, porque la posibilidad de que exista un Ayuntamiento que proteja y promueva las ideas progresistas es algo muy interesante para la ciudad, para no dar ningún paso atrás", añadió el candidato del PSOE.

Comienzan así los movimientos a menos de 20 días para las elecciones, que no terminan de pintar bien para el bloque de izquierdas, según las encuestas pero también según los resultados que arrojaron las generales, donde PP-Ciudadanos-Vox agruparían un 53,58% de los votos mientras que Más Madrid y PSOE sumarían un 43,55%.

Martínez Almeida, por su parte, viene tendiendo su mano a la candidata de la formación centrista desde hace meses. Y este martes lo volvió a hacer. Begoña Villacís "sería una muy buena vicealcaldesa", ha dicho a la vez que ha apostado por "reconectar con aquellos votantes" que fueron a Vox y "decirles con humildad que pueden volver a apostar por el PP y confiar, porque será el mismo proyecto en el que otorgaron la mayoría".