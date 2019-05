El carpintero Martí Carreras que acudió el 1 de octubre de 2017 al Servicio Municipal de Ocupación de Gerona ha resaltado ante el tribunal del 1-O el carácter "festivo" de la jornada de votación: "Había campeonatos de butifarra que había ido organizando la gente que como yo nos acercábamos al centro porque sabíamos que aquello era festivo, que era una fiesta y que teníamos que pasárnoslo bien. Pero no había ninguna convocatoria".

Este martes declaran en el Supremo varios testigos propuestos por la defensa del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, que están denunciando la supuesta violencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, todos están reconociendo que acudieron a votar sabiendo que el referéndum había sido declarado ilegal.

Según el carpintero de Gerona Martí Carreras "la gente estaba muy nerviosa y decidimos que había que organizar las colas porque la gente estaba viendo los vídeos de otras actuaciones. La Policía entró directamente por la puerta lateral, donde no había nadie que la custodiara. Era una salida de emergencia. Sin mediar palabra ni hablar con nadie, reventaron la puerta y entraron". El testigo aseguraba que "más que impedir", los ciudadanos estaban concentrados para "dificultar" la actuación policial.

Después el testigo hacía referencia a la llegada de los bomberos al lugar: "Los bomberos dijeron que nos iban a defender. A los bomberos les pegaron de arriba abajo, en los cascos... A un bombero le partieron el brazo. A los bomberos les dieron muy fuerte. A la gente nos daban golpes para separarnos".

El testigo, como la mayoría del resto de testimonios, ha repetido el mantra de los golpistas de que "votar no es delito": "No entendíamos cómo votar era un problema. No entendíamos que para evitar las votaciones se hicieran cargas contra la gente. La suerte era que había mucha gente que quería votar. La desgracia es que nos llegaban imágenes de lo que ocurría en otros centros de Gerona. La gente se puso muy nerviosa. Intentábamos que mantuvieran la calma y en que aquello fuera una fiesta".