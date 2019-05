"Relajamiento poscoital" de Sánchez y "encrucijada diabólica" de Casado

El Mundo dice que "Casado no investirá a Sánchez pero pide a Rivera que lo haga". Y se creerá muy listo. "Emplaza al presidente a que forme un Gobierno sin independentistas y solicita a Cs que se lo facilite". Pero vamos a ver, Casado, que hace una semana nos dabas la tabarra con que Rivera no era de fiar porque había pactado una vez con Sánchez y que jurara y perjurara que no iba apoyar a Sánchez, ¿de qué va este pobre hombre? Dice Rosell que Casado y Sánchez intentaron ayer "revivir un bipartidismo moribundo". ¿Te acuerdas, Pedro? Qué tiempos, qué bien vivíamos, ahora tú, ahora yo, un juez para ti, uno para mí. Y mírame ahora, con Rivera pisándome los talones. ¡Qué me vas a decir, Pablo! Yo tengo a Iglesias mañana aquí exigiéndome el oro, el moro y la mitad de MI gobierno. Total, que Sánchez le hizo la rosca a Casado para "encumbrarle como líder de la oposición, consciente de su debilidad parlamentaria y su delicada situación como presidente popular". Y Casado "se dejó regalar los oídos", que falta le hacía después de la semanita de perros que lleva. Para corresponder a sus halagos, dijo que el PSOE "respeta la Constitución". Que el hasta hace nada colaborador de los golpistas, felón y traidor es ahora un garante de la unidad de España. Y para ponérselo fácil, "no se opondrá a que Rivera se abstenga para que Sánchez no caiga de nuevo en los brazos del independentismo". Rivera estará encantado de contar con el permiso de Casado para tomar decisiones políticas. A Jorge Bustos le pareció ver un "lindo gatito" en Sánchez, "el gato que acaba de comerse al canario", un Sánchez "con la sonrisa que proclama el relajamiento poscoital". Que le faltaba el cigarrillo, vaya. "Comprendemos que Casado encuentre alivio en Moncloa viniendo de una Génova erizada de conspiradores". ¡Un amigo, tengo un amiguito! Como no gane el 26-M más vale que Sánchez le ceda el cuarto de la criada de la Moncloa.

El País dice que "Sánchez y Casado pactan en la Moncloa abrir un diálogo sobre Cataluña". El que "hace poco llamaba traidor, felón, okupa o sucedáneo de presidente" a Sánchez se arrodilló ante el amo, que a cambio le nombró Oposición Oficial. "Sánchez reservó para Casado todo el protagonismo del primer día de su ronda de contactos. Quería dejar muy claro que para él no hay discusión: Casado es el líder de la oposición. Hasta le cedió la sala de la Moncloa destinada a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y no la pequeña". Qué detalle. Se ve que huele a muerto y no le teme como rival. Casado estaba tan entregado y agradecido que hasta se olvidó de la matraca "de la aplicación inmediata del artículo 155 en Cataluña, como venía haciendo desde hace meses". "El líder del PP mostró en varias ocasiones ese cambio de tono, pero también dejó claro que las cosas no han cambiado tanto como para que los populares faciliten la investidura de Sánchez con una abstención, como hicieron los socialistas con Rajoy en 2016". Toma hostia. "Podemos entender que otros partidos que respetan la Constitución y la unidad de España consideren hacerlo", dijo Casado. A buenas horas.

ABC defiende a Casado con uñas y dientes. "Centrado en una oposición firme y responsable". Más pareció una sumisión. Bieito Rubido dice que Casado "se estrenó como verdadero líder de la oposición", "actuó con mano de hierro en guante de seda". Ay, que me da la risa. "El PP no prestará de ninguna manera a Sánchez los escaños necesarios para su investidura". Que no es no y qué parte del no no has entendido. ¿Les suena? A ABC ahora le parece de perlas hasta que pacte con Podemos. "Casado acudía a la Moncloa representando a un PP en estado de shock y en plena convulsión interna por los resultados electorales, y fue la primera vez que permitió visualizar el giro dialéctico hacia el centrismo". Sí, no llamó a Sánchez cómplice de golpistas ni amigo de los que tienen las manos manchadas de sangre ni nada, estuvo de lo más sosín. Y para terminar el boca a boca a Casado, arremete contra Ciudadanos. "No sólo es la tercera fuerza política, sino que además no es un partido fiable porque ya pactó en su momento la investidura de Sánchez". ¿En qué quedamos? ¿Hay que facilitar la investidura de Sánchez o si lo haces no eres de fiar? A ver si aclara el periódico de Vocento, parece tan tocado como Casado.

La Razón se centra en las formas. "Juristas afean que Sánchez debilite al Rey con su ronda en Moncloa". Hombre, no parece que el Rey sea tan frágil como para que esa chorrada le debilite, ya le gustaría a Sánchez. "Cuando estaba en la oposición exigió a Rajoy que los contactos fueran en el Congreso". Qué raro, Sánchez no suele caer en esas contradicciones. Dice el editorial que "el líder popular quiere asumir la tarea de jefe de la oposición y hacerlo con responsabilidad, dispuesto a llegar a pactos de Estado con el futuro Gobierno". ¿Con el traidor okupa? "Casado ya ha adelantado que Sánchez no contará con la abstención de su partido y confió en que Rivera facilitará la investidura, una suposición que, aún estando dentro de lo posible, no deja de ser una manera de comprometer a Cs ante su electorado ante las próximas elecciones del 26 de mayo". Pero si la semana pasada casi obliga a Rivera a firmar ante notario que no facilitaría la investidura de Sánchez de ninguna de las maneras, qué cambio tan repentino. Antonio Martín Beaumont nos lo explica. "Casado es consciente de la encrucijada diabólica que le atrapa", "su teléfono ha hervido estos días" y no para llamarle bonito precisamente. Así que, concluye Ely del Valle, Casado "intenta recalcular el GPS a toda pastilla hacia ese centro que nunca debió abandonar". Pues que tenga cuidado, cambiar el sentido de la marcha a tal velocidad tiene el riesgo de darse una buena leche.