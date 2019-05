No es no, y sigue siendo no, lo pida quien lo pida. Albert Rivera no ha tardado ni veinticuatro horas en desechar, con indudable tono de mofa, la insinuación de Pablo Casado de que Ciudadanos facilite, con una abstención, la investidura de Pedro Sánchez, una propuesta que el líder del PP planteaba este lunes tras su entrevista con el presidente del Gobierno en funciones, con el que este martes se reúne el líder naranja.

"Esto es un chiste", afirmaba Rivera en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum previo a su entrevista en la Moncloa. "Lealtad, con España, lealtad con el sanchismo, no" dejaba claro Rivera, quien ponía la pelota en el tejado del presidente del PP: "Casado, si quiere abstenerse... ¿ha dicho que se va a abstener?".

Como hiciera la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la víspera de la entrevista en la Moncloa, Rivera insistía en que el líder del PSOE tiene hecho un acuerdo para su investidura con Podemos y los separatistas catalanes. "No nos engañemos, ningún español con dos dedos de frente piensa que todo lo que hemos visto con Podemos, y el acuerdo que reconocían en el debate, ahora ya no existe. Que se ha esfumado como el Guadiana" afirmaba gráficamente.

La de este martes es la primera entrevista que Sánchez y Rivera tienen desde que el primero llegase a la presidencia del Gobierno tras la moción de censura de 2018, que Ciudadanos votó en contra. Los líderes de PSOE y Ciudadanos no se ven las caras desde el verano de 2017, cuando tras vencer Sánchez en las primarias socialistas tuvieron una reunión en el Congreso de los Diputados. La incomunicación entre ambos ha sido absoluta y los reproches muy duros por ambas partes, hasta ese "presidente fake" que Rivera le espetó en el debate televisivo de candidatos. Muy lejos de la entente que mostraron en 2016, cuando ambos alcanzaron un acuerdo de Gobierno que no pudo implementarse por falta de mayoría parlamentaria.