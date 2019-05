El PP cree que Arrimadas podría ser una amenaza para el liderazgo de Rivera

El pasado 28 de abril, Ciudadanos superó al Partido Popular en votos en comunidades como Andalucía, Madrid, Baleares o Aragón. Desde Génova esperan que esta circunstancia no se vuelva a repetir el próximo 26 de mayo en las elecciones municipales y autonómicas, y confían en dejar atrás al líder naranja.

Si esto sucede, desde la dirección del PP creen que a Rivera "se le puede hacer muy larga" la legislatura porque, como ha asegurado este miércoles el propio Pablo Casado en un desayuno informativo, el líder de Cs lleva ya "13 años" al frente de esa formación sin mucho "éxito".

Arrimadas

En el caso de que los próximos comicios vayan mal para los de Rivera, desde el PP apuntan que "tiene a Inés Arrimadas al lado", recordando que la líder catalana de Cs llegará en unos días a la Cámara Baja después de haber sido elegida diputada al Congreso por Barcelona. Fuentes del partido creen que se podría dar la circunstancia de que la portavoz nacional de Ciudadanos quiera ser la sucesora de Rivera y hacerse con el partido que llevó a la victoria en Cataluña en las pasadas elecciones del pasado 21 de diciembre de 2017.

No sería la primera vez que la mano derecha de un líder político quiere hacerse con el poder de la formación. Sin ir más lejos, está el caso de Íñigo Errejón que libró la batalla contra el 'pablismo' en Vistalegre II, y perdió.

Devolver los ataques

Pero centrándose en lo inmediato, el PP pretende hacer desde este jueves una campaña muy distinta a la de las generales. Casado no participará en tantos actos como en la de 28 de abril y dejará más protagonismo a los territorios. Eso sí, en sus discursos está dispuesto a "devolver todos ataques" que le lleguen desde Ciudadanos o de Vox.

Creen fuentes populares que los de Rivera y Abascal han sido "desleales", dado que Casado estaba "pensando que el enemigo era Pedro Sánchez" mientras que desde Cs y Vox se fijó al PP como el adversario.

Este miércoles, Casado no ha dejado pasar el ataque que Rivera ha lanzado contra el PP a primera hora en Antena 3. "Se partió el partido, los problemas se los han creado ellos. Me preocupa que Casado esté mas preocupado por Ciudadanos que por ganar la Comunidad de Madrid. Garrido se fue a Ciudadanos porque no hay autocrítica", señalaba el líder de Cs.

Casado no tardaba en contestarle asegurando que "los 13 años" de Rivera al frente de Cs han sido "bastante poco exitosos". "La regeneración en política es ser transparente, no dar pucherazos en primarias, ni hacer compraventa de escaños, ni apelar al transfuguismo, ni tener un alcalde corrupto en Arroyomolinos, ni intentar plagiar programas electorales ni decir que el 155 es matar moscas a cañonazos y luego pedir que lo extendamos o ir a Moncloa con cuatro senadores a decir que hay que aprobarlo", decía en un acto en Toledo. Y todo sin arrancar la campaña electoral que comenzará oficialmente este jueves por la noche.