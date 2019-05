Elías Bendodo: "La Junta no a va a seguir alimentando chiringuitos ideológicos de la izquierda"

El consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha hecho balance de los primeros 100 días del gobierno de Juan Manuel Moreno y del resultado de las elecciones del pasado 28-A en Es la Mañana de Federico.

Bendodo cree que "el PP actual, el de Casado, no puede perder un minuto" y que tienen una "segunda oportunidad" el próximo 26 de mayo para "decir dónde queremos estar". Ha dicho que "el PP tiene que ser el PP" porque "cuando se disfraza, pierde". Ha dicho que tienen que mantener "un pie en el centro".

El político andaluz ha recordado una de las grandes bazas del PP que es ser "un partido de gestión" porque "hemos sacado a España dos veces de la crisis". Sin embargo, ha reconocido que ahora "hay que adaptarse" porque "los nuevos tiempos son de consensos" ya que "Vox, Cs y Podemos han venido para quedarse".

En la entrevista, Bendodo se ha referido a la violencia doméstica y a la polémica por la gestión de las ayudas: "Lo tenemos muy claro, no vamos a permitir que con el nuevo gobierno se siga haciendo política e ideologizando con el tema. Este gobierno va a apostar por erradicarla" y "otra cuestión es seguir alimentando chiringuitos ideológicos de la izquierda, eso no lo vamos a hacer. Queremos que la ayuda llegue a la víctima, no al colectivo", ahí "tenemos las ideas claras", ha afirmado.

También ha dicho que habrá cambios en la televisión pública andaluza. Tras recordar que es algo que requiere "consensos" y reconocer que Canal Sur "debe ser más plural, más de todos", ha apuntado que si ese consenso no se consigue "en los próximos días", el presidente "tiene la potestad" para actuar, "sin ningún tipo de complejo". "Aquí no hemos venido a dejar las cosas como están. Hemos venido para cambiarlas", ha indicado, y si hay que hacerlo por decreto por falta de acuerdo, se hará.

A preguntas de los oyentes, también ha abierto la puerta a ampliar las exenciones en Sucesiones y Donaciones a tíos, hermanos y sobrinos. Según ha dicho, hay "margen". Y ha enfatizado en la mejora que los andaluces han alcanzado en este punto en sólo 15 días: con 10.000 euros de donación, antes se pagaban 827 euros de impuestos y con el PP, 8,27. "Esa es la diferencia de un gobierno con otro", ha destacado.

100 días de gobierno y los mejores datos de empleo

Elías Bendodo ha analizado los primeros 100 días de gobierno "del cambio" en Andalucía. El consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía ha dicho que estos días han sido "muy intensos" porque han puesto "más de 200 medidas" en marcha. Para resumirlas, Bendodo las ha agrupado en tres bloques. En el primero ha destacado el papel del gobierno andaluz en "la defensa a ultranza de la unidad de España", en el segundo una "bajada de impuestos con todas las consecuencias" y en el tercero "eliminar toda la grasa política".

El consejero andaluz ha contado que en estos 100 días "los impuestos de Sucesiones y Donaciones han pasado a la historia", han bajado "el tramo autonómico del IRPF" y han empezado a "desmontar toda la administración paralela eliminando 101 entes". Además, Bendodo ha sacado pecho de quitar "la venda" para demostrar el estado en el que están la Sanidad y la Educación, "grandes panaceas" de las que los socialistas se enorgullecen, .

Para demostrar los "37 años de despropósito" del PSOE en la Junta de Andalucía ha puesto como ejemplo los últimos datos que han demostrado que se han perdido unos "6.500 millones de euros y 92.000 empleos directos" por "la apatía, dejadez e irresponsabilidad" de la gestión socialista. Ha contado que "es lo más grave" que han "descubierto" porque el socialismo "ni invierte ni deja invertir".

Además ha afirmado que "no es casualidad que tengamos ahora los mejores datos de empleo en el último trimestre" y ha recordado que "cuando en toda España se han creado 12.000 autónomos, 6.000 han sido en Andalucía". Bendodo ha dicho que "el empleo lo crean las empresas" y que "las administraciones tenemos la obligación de poner los medios, el mecanismo, el ecosistema y bajar impuestos para que se recupere la confianza".