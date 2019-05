Feijóo "cree" que se descarta para liderar el PP

"Creo que sí, descartamos", así ha respondido este jueves el líder del Partido Popular gallego, Alberto Núñez Feijóo, a la pregunta de si descarta absolutamente la posibilidad de convertirse en líder del PP nacional en una entrevista en Onda Cero.

Tras la debacle del pasado 28 de abril, en el PP se dirigió la mirada a Galicia. Feijóo no tardó en destacar la "decepción" que habían provocado esos resultados y criticó los "errores de estrategia y de posicionamiento político" en una campaña en la que, dijo, se habían producido "giros que no habían sido los adecuados".

Ahora, a menos de 20 días de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, Feijóo ha dicho que "no es momento de diseccionar las vísceras". Peguntado por los posibles errores cometidos por el PP para perder la mitad de sus escaños, ha explicado que "a partir de junio, sosegadamente, desde la unidad del partido, hay que analizar qué es lo que ha ocurrido".

"Errores"

Eso sí, minutos después, en la misma entrevista, Feijóo ha aprovechado para destacar algunos de esos fallos de estrategia del PP de Pablo Casado. "No hemos mandado los mensajes fuerza" que mandaban en otras campañas como el de la "capacidad de gestión", ha comenzado el líder del PP gallego que ha dicho que con Aznar y Rajoy sí que quedaron claros.

Pero no lo ha dejado ahí, también ha apuntado que en el PP "le hemos regalado una parte de nuestro espacio a Ciudadanos, diciendo que era un partido de centro izquierda. Oye, que en el PP hay gente de centro izquierda, reformista, conservadora, más liberal... somos un partido de diez millones de votantes".

También ha cargado contra la estrategia del PP con Vox: "No hemos sabido pararlo. Hemos cometido algún giro que parecía que Vox iba a entrar en nuestro Gobierno y eso a mucha gente centrada le ha preocupado". "No hemos sabido explicar que votar a Vox era la garantía de éxito para un gobierno de socialistas con el populismo. No hemos sido claros, didácticos, hemos tenido discursos contradictorios. Era la primera vez que nos enfrentábamos a este supuesto y no lo hemos hecho bien", ha dicho en referencia a los de Santiago Abascal.

También se ha referido a la fotografía de la Plaza de Colón en la que Pablo Casado apareció junto a Rivera y a Abascal. Preguntado por si fue un error, Feijóo se ha tomado unos segundos para espetar un "depende".

"Remontada"

Tras destacar esta cascada de errores, Feijóo se ha mostrado esperanzado en que su partido sea capaz de reconducir esta situación y volver a recuperar "masa electoral" en las elecciones municipales, autonómicas y europeas del día 26 este mes. Cree que "la remontada" y "el vuelco" serían posibles ya que hay "una enorme decepción en mi partido, pero también unas enormes ganas de volver a ganar".

"Estoy convencido de que la mayoría de votantes de Vox se darán cuenta, en las municipales y autonómicas, de que es mucho más fácil convivir con los votantes del PP que con los votantes de Falange", ha concluido.