Isabel San Sebastián, contra Federico: se opone radicalmente a que PP y Cs se abstengan

El Mundo dice que "Sánchez sitúa al líder que pide indultos al frente de la Cámara del 155". Según el editorial esta decisión es un "portazo a la posibilidad de aplicar el 155 en Cataluña (…) La carga simbólica de esta elección anticipa la ruta que pretende seguir Sánchez en materia territorial, siempre más atenta a seducir a los independentistas que a los constitucionalistas". No se entiende la sorpresa, Sánchez ya lo había dejado claro y la gente le ha votado. Raúl del Pozo no opina lo mismo. Cree que "llevar a Iceta al Senado es una medida inteligente". Es más, "si Pedro Sánchez da una salida al laberinto de Cataluña y logra cierto consenso en las opiniones tan enfrentadas, consiguiendo que dejen la autodeterminación para las calendas graecas, tendremos Sánchez para rato". El problema es si la horda indepe, los CDR y toda esa chusma fanática que han fabricado les va a dejar dar marcha atrás a los que provocaron todo esto.

El País dice que "Miquel Iceta opta a presidir el Senado como gesto a Cataluña". No hay editorial ni opinión alguna sobre el tema. Ni sobre ningún otro, en realidad. Anabel Díez, que firma la información, interpreta el gesto de Sánchez como que "arranca una nueva fase de impulso del Estado autonómico". "Con Iceta se reactivará la conferencia de presidentes, el debate del Estado de la autonomías y comenzará la reflexión sobre la reforma del Estatuto catalán y de la Constitución". Vamos, el programa de Sánchez.

ABC interpreta que lo de Iceta es "otro guiño al secesionismo". Bieito Rubido opina que el "movimiento de Sánchez está orientado exclusivamente a permanecer en la Moncloa los próximos cuatro años con el apoyo de la extrema izquierda y de los independentistas. Todo lo demás es pura impostura (…) Ojalá Iceta se comprometa con la defensa de los valores democráticos de la nación de todos", sueña. "Creo, sin embargo, que el socialista catalán llega con una sola encomienda: garantizar que durante esta legislatura no se aplicará el 155". Eso estaba ya garantizado con la mayoría absoluta del PSOE en el Senado, no era necesario Iceta, no se entiende tanto revuelo. Isabel San Sebastián se opone radicalmente a la sugerencia que ayer hacía en El Mundo Federico Jiménez Losantos, de que PP y Cs se abstengan en la investidura de Sánchez. "Los españoles decidieron libremente situar en el Ejecutivo al actual presidente en funciones y en la oposición a los cabezas de cartel del PP y Cs, cuyo compromiso de no pactar con el socialista era igualmente firme. Si cualquiera de ellos rompiera ese compromiso, por activa o por pasiva, estaría cometiendo una deslealtad imperdonable, que sus votantes les harían pagar muy cara". Vamos, que si la mayoría de los españoles ha votado a Sánchez, con su pan se lo coman, viene a decir. O como dice Ignacio Camacho, "toca disfrutar de lo que hemos votado".

La Razón dice que "Iceta rechazó ser ministro para presidir el Senado del 155". Eso es que se quiere jubilar. "Esperemos que como interlocutor preferente con los independentistas en la estrategia de apaciguamiento de Sánchez no sobrepase las funciones de una institución tan importante como el Senado", dice Marhuenda. "Después de todo, tal y como se nombre el gobierno, se retomarán las negociaciones con los independentistas". Es lo que hemos votado. A apechugar. Jesús Rivasés tiene una lectura completamente distinta de lo de Iceta. "Los que conocen bien a Sánchez sugieren que es una manera muy amable de aparcarlo en un lugar para personajes ilustres". Coincido con Rivasés, Sánchez no necesita a Iceta en el Senado para hacer lo que le dé la gana.

La Vanguardia dice que "Sánchez pide a Iceta reforzar el diálogo territorial en el Senado" que es como no decir nada. Lola García dice que Sánchez trata de lanzar "un mensaje a Catalunya al promover a Iceta, quien defendió posibles indultos. Pero no al independentismo, sino a la mayoría de catalanes que esperan una distensión". Lo que es seguro es que lo pasaremos mucho mejor que con don Pío, no se le puede negar que es mucho más salado.