La Sala Primera del Tribunal Constitucional por unanimidad ha inadmitido a trámite el recurso de amparo presentado por Ciudadanos contra la candidatura de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí a las elecciones del Parlamento Europeo. El Tribunal considera que no existe de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo (art. 44 LOTC).

Ciudadanos alegaba que la decisión del juzgado contencioso-administrativo podía vulnerar el derecho fundamental a la igualdad que forma parte del derecho de acceso a las funciones públicas (Arts. 14 y 23.2 CE), en tanto que se han incumplido los requisitos legales de inscripción en el censo electoral. También consideraba que podría haberse violado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

El Alto Tribunal se pronunciará también hoy sobre el recurso de amparo presentado por el Partido Popular, que casi con toda probabilidad seguirá los mismos pasos que el de la formación de Albert Rivera.

Según la resolucion del TC, la Sala ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite, con arreglo a lo previsto en el art. 50.1.a) LOTC, dada la inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo, que, de acuerdo con el art. 44.1 LOTC, es condición para que este Tribunal pueda ejercer dicha tutela.

"El motivo alegado no puede tenerse", añade, "propiamente, como un verdadero motivo de amparo, ya que ninguna relación guarda con la conculcación de un derecho fundamental, pues es doctrina de este Tribunal que "no puede existir vulneración de los derechos constitucionales como consecuencia de la posible vulneración de la legalidad por parte de otra candidatura, puesto que no tiene cabida en los derechos constitucionales accionables en amparo el derecho al cumplimiento de la legalidad por parte de terceros".

Según los magistrados, "no cabe esgrimir la garantía constitucional de la igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE) para oponerse al reconocimiento del derecho fundamental ajeno, pues ello entrañaría no sólo una desnaturalización de la garantía misma, sino también el planteamiento ante este Tribunal de impugnaciones frente a la aplicación e interpretación de la Ley llevadas a cabo por los órganos administrativos y judiciales".

"Si tales órganos resolvieron en virtud de una interpretación flexible y favorable del ejercicio de los derechos fundamentales, no por ello se depara discriminación alguna a las demás candidaturas –y, entre ellas, a la que hoy recurre–, pues la igualdad que en este caso la Constitución preserva es sólo la que existe en el seno de la libre concurrencia entre opciones diferentes, sin que por ello se menoscabe derecho fundamental alguno de todos cuantos pretendan, reclamando para ello el apoyo electoral de sus conciudadanos, acceder al cargo público", concluye el TC.

Tal y como avanzaban esRadio y LD este jueves, los recursos "tendrían poco recorrido", ya que el auto del Juzgado de lo Contencioso de Madrid se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional y de hecho, recoge los argumentos avalados por la propia fiscal jefe del TC.

En este contexto, permitir a Puigdemont presentarse a las elecciones europeas respaldaba el artículo 23 de la Constitución Española de garantizar la participación en asuntos públicos; la situación de rebeldía de Puigdemont no es causa de "inelegibilidad" según la LOREG que exige una condena con sentencia firme y, por último, garantiza los derechos fundamentales como es el sufragio pasivo con una amplia interpretación de la norma.