Casado inicia una campaña decisiva para su futuro: pide al PP "remar juntos" para llegar a "buen puerto"

Aragón fue una de las comunidades en las que el pasado 28 de abril Ciudadanos superó al Partido Popular en votos. Este viernes, Pablo Casado ha apostado por su capital, Zaragoza, para iniciar la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo. Junto a su cabeza de lista para el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, el presidente del PP ha presentado su programa electoral.

A los pies del Ebro, junto a la Basílica del Pilar, Casado ha lanzado un mensaje interno: "Lo que hay que hacer es remar todos en a misma dirección". "A veces, los ríos van más altos o más bajos, como los partidos, pero al final siempre se llega remando en la misma dirección a buen puerto", ha explicado un presidente del PP que durante su intervención también se dirigía a los votantes de Ciudadanos y de Vox para pedirles que sepan valorar "la irresponsabilidad" cometida por los de Albert Rivera y los de Santiago Abascal por tomarse el 28 de abril como una "competición" en el centro derecha. "No les importaba ser alternativa a la izquierda".

Aznar, ausente

Con esta petición a los votantes de sus rivales por el centro derecha, Casado iniciaba una campaña que va a ser decisiva para los populares pero en especial él mismo, ya que se juega su futuro. Los resultados de las pasadas generales, en las que el PP perdió más de la mitad de sus escaños quedándose con 66 representantes en el Congreso, fueron una debacle.

El liderazgo de Casado se vio resentido pero no llegó a ponerse en duda públicamente dado que los barones del partido le mostraron su respaldo. Eso sí, algunos de ellos como el gallego Alberto Núñez Feijóo han aprovechado estos últimos días para destacar los "errores" de la pasada campaña.

Tras las críticas, ahora en ‘Génova’ creen que es el momento de unirse y cerrar filas de cara a esa cita con las urnas. Tras los ataques internos a la "derechización" del partido, se va a dar la circunstancia de que en esta campaña estará mucho más presente Mariano Rajoy, que este viernes participa en un acto en Zamora y en otro en Ourense junto a Feijóo, pero el gran ausente será el expresidente del Gobierno José María Aznar, que en estos días se encuentra fuera de España.

Segunda parte del partido

Así las cosas, el 26 de mayo, Casado jugará la segunda parte de este partido en el que tiene que remontar los resultados de las generales. La Comunidad de Madrid será clave en esta batalla ya que es uno de los feudos más representativos de los populares en el que llevan gobernando casi un cuarto de siglo desde que en 1995 llegara al poder Alberto Ruiz-Gallardón.

La Rioja, Murcia y Castilla y León serán otros de los feudos que el PP tiene que mantener si no quiere que las próximas elecciones del día 26 se conviertan en una nueva catástrofe y se puedan abrir importantes grietas entre los populares.

Casado ha terminado su primer mitin con una declaración de intenciones: "Yo he hecho una campaña diciendo la verdad y la voy a seguir haciendo. Que cada uno nos ubique. No sé si estamos en el centro, en el medio pensionista, en la derecha, en el centroderecha... me da igual. Estoy donde siempre ha estado el PP", ha avisado a los que le acusan de virar en su estrategia. "No hemos cambiado, a lo mejor ha cambiado la sociedad española porque hay un gobierno que ha manipulado", ha finalizado.