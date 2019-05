Escalofríos ante el CIS: "PP y Cs deberían ir pensando en fundirse en un único partido"

El Mundo dice que "el PP trata de retener sus feudos ante la subida de Cs y PSOE el 28-A". ¿A qué subida de Ciudadanos se refiere? No gana al PP en ningún sitio. Dice el editorial que "la incógnita principal concierne al centro derecha. Casado es consciente de la situación de debilidad en que ha quedado su liderazgo tras la debacle de abril (...) El 28-M se presenta como una prueba de resistencia que afectará, si no a su propia presidencia, como mínimo a su estrategia y equipo dirigente. La fortaleza territorial del PP juega a su favor, así como el posible desencanto que se podría apoderar de votantes fugados a Vox, que han constatado la inutilidad de su elección para desalojar al socialismo; en contra de Casado juega el auge de Cs". Francamente, Rosell, ese auge no se ve en la encuesta del CIS por ninguna parte. Santiago González cree que "con encuestas o sin encuestas, la suerte está ya echada para el PP, en la diana de un fuego cruzado en el que participan con entusiasmo el PSOE, Cs y Vox. Bueno, y los propios". Núñez Feijóo, en el papel de perro del hortelano que ni come ni deja comer "ha inaugurado la campaña criticando la estrategia de Casado y negándose a postularse como su sustituto". Si el gallego no se atreve o no quiere dirigir el partido podía al menos cerrar el pico y dejar de tocar las narices a Casado.

El País se frota las manos. "El CIS prevé una clara victoria del PSOE y ahonda la crisis del PP". Qué chupi. Los comentaristas intentan rebajar el entusiasmo. Tezanos, que nos desmovilizas. Kiko Llanera viene a decir que este CIS no sirve para nada porque se hizo antes del 28 de abril. "No puede capturar los efectos que el resultado electoral habrá tenido sobre los votantes". Además, "las estimaciones del CIS se alejan mucho del resultado de las generales", dice. Pues yo las veo idénticas. Y encima Tezanos ha vuelto a cambiar la cocina. "Desde septiembre, el instituto ha usado cuatro o cinco metodologías distintas". Hay que probar nuevos sabores, hijo. Pablo Simón dice que no hay que confiarse, que "lo importante no es el orden de llegada sino quién suma". "En las elecciones generales el sistema le ha echado una mano al PSOE, pero ahora ese aliado no estará en los comicios". "Si los socialistas no crecen lo suficiente para compensar las pérdidas de sus socios, la izquierda podría perder gobiernos y alcaldías". Pues no es eso lo que refleja el CIS, Simón. Caramba Tezanos, no te sobres tanto que se nos va a relajar la peña.

ABC dice que "el CIS no da tregua a la derecha". Ni al ABC. Dice el editorial que la encuesta "no pudo ser más rotunda la hora de decantarse por el PSOE, tras otorgarle una clara victoria en las tres citas". Un poco más y le arrebata Galicia a Feijóo. "Las encuestas sirven para reflejar las posiciones de los electores en un momento concreto pero también para dirigir el sentido del voto hacia uno y otro lado en función del interés partidista, que es lo que parece hacer el CIS en los últimos meses". Pues le está saliendo de lujo. A Luis Ventoso se le ponen los pelos de punta. "Si Tezanos acierta...". "El CIS vendría a ratificar lo sabido: la derecha no ganará mientras no se una (…) PP y Cs deberían ir pensando en fundirse en un único partido". ¿Presidido por quién? Porque no veo a Rivera cediendo protagonismo a Casado. En todo caso van a tener cuatro largos años para pensarlo.

La Razón: "Campaña decisiva para el PP". "Tezanos tiñe España de rojo en un sondeo realizado antes del 28-A, que hunde a los de Casado en sus feudos". El editorial vuelve a la carga con el voto útil. "De persistir la división del voto de centro derecha en tres partidos, el mapa municipal y autonómico español puede dar un vuelco general en favor de las coaliciones de izquierda, incluso en los feudos tradicionales del PP, que volvería a ser el partido más perjudicado". Un asustado Marhuenda llama a la "responsabilidad individual de los votantes" para que voten al PP, "la formación mayoritaria de las derechas". "Apelación siempre incómoda al voto útil, pero en estas circunstancias se antoja más necesaria que nunca". ¡Socorroo! Carmen Morodo sentencia. "El PP se lo juega todo en estas elecciones de mayo. Se juega su liderazgo, pero también su futuro como partido". Vaya, esta vez ni una broma sobre el CIS de Tezanos.

Dice Enric Juliana en La Vanguardia que "hoy hace un mes, lloverían chuzos de punta. PP, Cs y Vox habrían salido en tromba para cuestionar la solvencia del sondeo y el rigor profesional de su director (…) Las críticas, las burlas y los improperios se han frenado en seco". Menuda cara tiene este tipo. Te voy a refrescar la memoria, Enric. "Hay mucha polémica política sobre el actual CIS. Polémica profesional y humareda política. Los cambios metodológicos introducidos por el actual director del centro, José Félix Tezanos, anulando la "cocina" de la proyección de voto, son discutibles y sobre todo facilitan la impugnación del carácter referencial del Centro de Investigaciones Sociológica, en beneficio de los institutos privados de opinión. Queriendo innovar, Tezanos ha puesto el CIS a los pies de los caballos en un momento político muy delicado". Esto lo escribiste tú en el mes de febrero, y no ha sido la única columna en la que has criticado y te has burlado de Tezanos. Ay, la maldita hemeroteca.