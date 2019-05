El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho en Es la Mañana de Federico sobre los datos del CIS que están acostumbrados porque "el sistema electoral en las islas es distinto, la circunscripción es la isla, la muestra es muy pequeña y como siempre se equivoca en cada área. No queremos que Canarias se convierta en Venezuela si el PSOE pacta con Podemos y Nueva Canaria".

Clavijo ha asegurado que la entrada de Podemos en el Gobierno de Sánchez "está pactada, pero no lo van a hacer hasta después de las elecciones". Y lo relaciona con la situación que se vive ahora con la dictadura chavista: "La gente que emigró a Venezuela y ha tenido que volver no le pagan ni las pensiones después de haber estado cotizando toda la vida en el país bolivariano". "En Venezuela tenemos 100.000 canarios, tenemos oficinas en Caracas, y las noticias que llegan de ahí son muy complicadas", ha añadido

El candidato de Coalición Canaria a la reelección ha reconocido que en las islas sigue habiendo un 20% de paro "y una crisis que nos venga en un año puede hacer un destrozo en las familias canarias, por lo que la ciudadanía tiene que saber lo que vota para evitar un pacto PSOE-Podemos".

Respecto a la lentitud de Canarias a la hora de recuperarse de la crisis, el presidente canario ha asegurado que "hemos aprobado una nueva ley del suelo", pero en el momento en el que alguien quiere invertir la oposición intenta paralizarlo y por eso los empresarios tienen miedo a invertir. "Hay parálisis burocrática, básicamente, porque hay miedo. Nos hemos acostumbrado a que cualquier empresario que quiere invertir tiene que ser un presunto delincuente", ha reconocido.

La relación del Gobierno de Canarias con Sánchez fue cordial cuando era secretario general del PSOE, ha dicho Clavijo, "pero cuando llegó a la presidencia cambió radicalmente". El presidente canario ha reconocido que su compromiso fue cumplir con la ley de presupuestos y no se ha cumplido: "Más de 300 millones de euros que tuvieron que venir a Canarias se quedaron en el tintero". "Llevo esperando para hablar con Sánchez, aunque sea por teléfono, desde el 20 de diciembre. Entiendo que le puedo caer mal o no reirle las gracias, pero al menos tiene que haber comunicación con un presidente regional. La relación con el presidente del Gobierno es inexistente", ha sentenciado.

El presidente canario ha reconocido que puede ocurrir que la división beneficie al que no se divide, en relación a la izquierda, pero ha dicho que espera que "la gente cuando acude a votar piense en el futuro de sus hijos". "No puedo mirar para otro lado y pensar que el que venga detrás lo arregle. Quiero dejar un mundo mejor". Ha añadido "que los derechos hay que pagarlos". "Tengo esperanza en mi pueblo y que la gente cuando vaya a votar piense en sus hijos y sus nietos. Veo lo que era Venezuela hace 30 años y lo que es ahora y eso no puede pasar en Canarias", ha asegurado.

Federico Jiménez Losantos ha recordado que en la campaña no ha aparecido ni el problema nacional ni el golpe de Estado en Cataluña. "Nosotros apoyamos la aplicación del artículo 155 en Cataluña, pero es una medida que llegó tarde", ha dicho Clavijo. Ha recordado que Zapatero dijo que aprobaría lo que saliera el parlamento de Cataluña y que el PP recurrió el Estatuto de Cataluña, y que "de aquellos polvos, estos lodos". El presidente regional ha dicho que "ahora –el desafío separatista– se resuelve con una política de mano firme. El independentismo se ha reforzado en las últimas elecciones y eso quiere decir que están ganando la batalla".

Preguntado por el problema de la inmigración ilegal, que es peor en Canarias que en Ceuta y Melilla, Clavijo ha pedido "políticas en los países emisores" y ha añadido que "cuando hay situaciones en las que llegan, tenemos que tener la posibilidad de atenderlos. Ellos buscan llegar a Europa".