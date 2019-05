La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se convirtió ayer en trending topic en las redes sociales por dos comentarios en una entrevista en el digital Madridiario. Se refirió a la sugerencia de Vox de llevar el desfile del Orgullo Gay a la Casa de Campo apuntando que no es el mejor "sitio" porque allí van familias. También lamentó el uso de la palabra "empleo basura": "Hablar de empleo basura es ofensivo para quien desea tener ese empleo basura"

En el primer día de campaña, en un acto para presentar sus propuestas culturales y turísticas para la Comunidad de Madrid, ha querido matizar esas declaraciones al tiempo que denunciaba el señalamiento sufrido en campaña. "La polémica que se está suscitando en los medios le puedo asegurar que no le ocurre a cualquier otro candidato hombre en esta campaña. Todo lo que digo yo siempre es cuestionado, da igual del tema que hable, dónde hable, que ya se encargan muchos periodistas de extraer lo conveniente para hacer activismo político y no periodismo", ha denunciado la candidata, licenciada en Periodismo y doctoranda en Comunicación Política.

Sobre los gays y la Casa de Campo, ha apuntado que "estamos siempre con polémicas estériles, utilizando al colectivo LGTBI para dividir políticamente a los unos y los otros. La Casa de Campo está para todas las familias, incluidas las LGTBI (...). Pero no solo está para eso: está para otros muchos fines. A mí lo que me parece es que enviar una fiesta tan importante a la Casa de Campo de manera despectiva es como para denunciarlo", ha señalado.

"Cada fiesta tiene su afán y cada distrito de Madrid dentro de la diversidad y la pluralidad que significa esta ciudad tiene fiestas para sus sitios". "La Casa de Campo está para las familias, incluidas las LGTB. No sé por qué la prensa las habéis sacado de la Casa de Campo", ha indicado a continuación tras apuntar que sobre este asunto nadie puede darle al PP "lecciones de libertad" porque es el partido que ha permitido que esta sea la celebración "que es hoy".

Sobre el empleo basura, ha insistido en que "hablar de empleo basura es ofensivo para el que está deseando tener uno". Basura es, por ejemplo, "la vida que se le da a los ciudadanos en Venezuela" o la "explotación sexual de la mujer para tener un sueldo". "Las personas que tienen bajos salarios lo que hay que hacer es ayudarles para que salgan de esa situación (...) No hay empleo basura: hay empleo mal remunerado. La gente no trabaja por basura y me parece que es ofensivo decírselo así a nadie", ha manifestado.

Asimismo, ha añadido que ella "durante muchísimos años" de su vida estuvo trabajando "hasta que por fin" consiguió un contrato. "No creo que lo que yo hiciera fuera basura porque mi empleo estuviera mal remunerado", ha subrayado.