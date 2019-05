Felipe González insta a Sánchez a "integrar" a los próximos a Rubalcaba

Tras un fin de semana dedicado a la despedida de Alfredo Pérez Rubalcaba, el expresidente del Gobierno Felipe González ha instado a Pedro Sánchez a hacer una "reflexión interna" y "volver a integrar talento" de personas cercanas a él, en alusión a personas como Elena Valenciano y José Blanco que han quedado fuera de las listas.

En una entrevista en Antena 3, González ha reivindicado el valor de la lealtad a los proyectos políticos, no a las personas que, a su juicio, practicaba Rubalcaba, y de "no callarse y decirte todo lo que pensaba". También ha apuntado que compartía con él la "sensación de tristeza" por ver que nombres como Valenciano y Blanco eran apartados.

"No es el momento de evaluar eso, pero es un buen momento para volver a integrar talento", ha defendido, convencido de que este es "un buen momento de reflexión interna a nivel de partido por la emoción auténtica y compartida" que ha vivido el PSOE con la muerte de Rubalcaba.

Por otro lado, preguntado por el homenaje que recibió Rubalcaba en el Congreso por parte de todas las formaciones políticas, ha admitido que no se lo esperaba debido a que no llegó a ser presidente del Ejecutivo. González ha recordado que el propio Rubalcaba decía que "sabemos enterrar a nuestra gente, no tratarlos en vida con respeto, pero sí enterrarlos adecuadamente", y ha invitado también a una reflexión externa para que el conjunto de las fuerzas políticas "vuelvan a jugar en un tablero que no sea solo de crispación, ni de inclinación hacia extremos poco razonables, ni de irredentismos de cualquier tipo".