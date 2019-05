Los votantes del 1-O intentan reventar el juicio y Marchena se pone firme: "¡Si no contesta, asuma las consecuencias!"

El presidente del tribunal del 1-O, Manuel Marchena, ha tenido que intervenir en las tres primeras declaraciones testificales de la jornada propuestas por la defensa del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart. "Usted va a contestar en castellano. ¡Si no quiere, usted se levanta, asume las consecuencias legales y hemos terminado!", afirmaba el magistrado muy airado con la actitud de los tres primeros testigos.

La bronca mañana comenzaba con la declaración de Ramon Font, portavoz del sindicato USTEC, sindicato mayoritario en la enseñanza pública no universitaria en Cataluña. El testigo vacilaba a la hora de contestar las preguntas de la Abogacía del Estado y Marchena le advertía: "Esto tiene consecuencias legales si usted nos hace perder el tiempo".

El testigo luego aseguraba sobre el asalto a la Consejería de Economía del 20-S: "Vi cómo Sànchez (Jordi Sánchez) y Cuixart (Jordi Cuixart) se subían a un coche y no me quedó ninguna duda de que estaban enviando a la gente a casa y colaborando con las autoridades". Font reconocía que vio esas imágenes en televisión y el magistrado recordaba que lo que viera por la televisión no tenía relevancia. Después, nueva advertencia al presidente del tribunal al abogado de Cuixart, Benet Salellas: "Redirija el interrogatorio para que no haya una invitación al tribunal para que consultemos un hashtag".

Posteriormente, llegaba el turno de la testigo Marina Garcés, filósofa y ensayista, que comenzaba su intervención señalando que tenía "un café pendiente" con Jordi Cuixart desde hace más de un año. Marchena le interrumpía y le recordaba que sólo le ha preguntado por la relación que tiene con los acusados, no por los "cafés pendientes".

Al ser preguntada por el 20-S, la testigo rememoraba su estado de salud y Marchena cortaba: "La fiebre no tiene ninguna trascendencia jurídica. No nos hable de su fiebre. Y no me replique". Después, Garcés se refería al referéndum ilegal afirmando : "El 1 de octubre aluciné". Marchena interrumpía de nuevo el interrogatorio: "Usted no viene aquí para contar su grado de alucinación, su estado febril... Viene exclusivamente a explicar lo que pasó".

La polémica continuaba. "Usted no puede estar leyendo un guion", decía Marchena a la testigo que replicaba: "Tengo unas notas...". "Para consultar un guion, tiene que pedir permiso al tribunal y no lo ha hecho. Deje el guion y responda a las preguntas", zanjaba el presidente del tribunal.

El tercer testigo polémico de Cuixart era Lluís Matamala, que empezaba pidiendo si podía plantear una cuestión: "Hablar y contestar en catalán". Marchena contestaba con firmeza una vez más: "Me remito a sus conocimientos jurídicos y a todas las explicaciones que ha dado el tribunal. Usted va a contestar en castellano. Si no quiere, usted se levanta, asume las consecuencias legales y hemos terminado".

Matamala trataba de replicar y el magistrado le advertía de que podía ser expulsado de la Sala. Finalmente, Matamala accedía responder a las preguntas de Marina Roig, también abogada de Jordi Cuixart.