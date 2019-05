"Profundo malestar" en el tribunal del 1-O por las "provocaciones" de las defensas de los golpistas

El tribunal que juzga el 1-O en el Supremo considera "intolerable" el comportamiento de los testigos que los abogados del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han comparecido esta jornada en el juicio.

En un hecho insólito en los tres meses que van de juicio, fuentes de la Sala que cita Europa Press han expresado el "profundo malestar" de los siete magistrados que conforman el tribunal del procés capitaneado por Manuel Marchena, que opinan que la estrategia de defensa que ejercen Benet Salellas, Marina Roig y Álex Solá y la actitud de los comparecientes ha sido una "provocación".

En cuanto a los abogados que han declarado en calidad de testigos, muchos de los cuales acudieron a colegios durante el referéndum ilegal del 1 de octubre para asesorar a los manifestantes, el tribunal lamenta que el comportamiento que han exhibido hoy "raya con el código deontológico de la Abogacía".

Esta valoración se produce después de que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, haya mantenido varios rifirrafes con algunos de los testigos ya desde primera hora de la mañana. De hecho, Marchena ha tenido que intervenir en las tres primeras declaraciones testificales de la jornada propuestas por la defensa del presidente de Ómnium Cultural. "Usted va a contestar en castellano. ¡Si no quiere, usted se levanta, asume las consecuencias legales y hemos terminado!", señalaba un Manuel Marchena muy airado con la actitud del tercer testigo de la mañana.

Los enfrentamientos con los abogados de Cuixart

En semanas pasadas, el magistrado ha vivido diferentes enfrentamientos con los propios letrados de Cuixart. El pasado 25 de abril, Marchena interrumpía con contundencia el interrogatorio del letrado Benet Salellas al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Enoch Albertí, e ideólogo del llamado "Libro Blanco" sobre la independencia de Cataluña.

El magistrado se mostraba muy indignado con los derroteros que tomaba la declaración del catedrático, recriminaba al letrado del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, que convirtiera la testifical en una "pericial jurídica": "¡No puedo permitir, y usted lo sabe, que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista a los magistrados del Tribunal Supremo sobre la dimensión externa e interna del derecho de autodeterminación. Esto es un insulto para los miembros del tribunal!".

El 16 de abril, el presidente del tribunal aplicaba un duro correctivo al abogado del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart. "No es buen camino ése. ¡Es el momento del interrogatorio!", espetaba Marchena al letrado Álex Solá.

El enfrentamiento tenía lugar cuando el abogado de Cuixart preguntaba a un agente sobre su intervención en un centro de votación el 1-O: "¿Vio usted a agentes de las UIP (antidisturbios) persiguiendo con las defensas y golpeando a gente?". Marchena le interrumpía: "Es mejor señor letrado que le pregunte lo que vio él, no que le formule todo lo que usted cree que debió haber visto y él se limité a contestar 'sí', 'no'". Pregúntele lo que él vio, no lo que usted cree que debió haber visto".