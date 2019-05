Maniobra del separatismo para que el Bundestag debata una moción contra España

El separatismo ha conseguido que uno de sus aliados en Alemania, el partido de extrema izquierda Die Linke, con 69 escaños, presente una moción en el Parlamento alemán de apoyo a los golpistas presos y contra el sistema judicial español. Según informa El Mundo, el texto fue registrado el pasado 2 de abril y previsiblemente se presentará este jueves, aunque será debatido a puerta cerrada en la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores y no en pleno.

En el texto, se insta al Gobierno de Angela Merkel a pedir a España que respete "los estándares del Estado de Derecho", que respalde la "admisión de observadores internacionales" en el juicio y que se ofrezca "asilo" a los que son, según dicen, "perseguidos políticamente". También reclaman que Alemania trabaje "por una solución democrática y mutuamente negociada de la cuestión catalana", que el Consejo de Europa trabaje "en busca de una solución pacífica y democrática al conflicto" y que excluya "cualquier participación" en la, dicen, "persecución política de representantes del movimiento independentista catalán".

El texto pone en duda la independencia judicial en España, cuestionando el proceso contra los golpistas presos y lamentando, entre otras cosas, el tiempo que llevan en prisión preventiva obviando la gravedad de sus delitos. Utilizan la no extradición de Carles Puigdemont por rebelión por parte del juzgado de Schleswig-Holstein como argumento para negar que hayan cometido ese delito y también citan a Otegi y la sentencia que le dio la razón para acusar a España de no investigar denuncias de tortura. "No está garantizado que el juicio del procés se celebre con garantías", dicen.

El diario descarta que la moción sea tomada en serio en el parlamento alemán, donde los grupos parlamentarios verían en el texto pura propaganda. Die Linke, que cuenta con 69 escaños en la cámara alemana, ya ha mostrado sus simpatías por el movimiento separatista y sus protagonistas. Pocos días después del golpe mostraron su solidaridad con los separatistas y hablaron de una democracia "en peligro" en España. Y, según dicen, siguen "muy de cerca" el juicio: "El pasado ha mostrado cómo España ha violado repetidamente los principios democráticos y derechos humanos" y ha sido "condenada por ello en Estrasburgo".