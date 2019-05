Brutal ataque a Villacís en 'El País' por su embarazo: "Nos conminan a producir españolitos a destajo"

El Mundo dice que "el no de ERC a Iceta pone en riesgo la investidura de Sánchez". No llegará la sangre al río. El periódico que dirige Francisco Rosell es el único que lleva en portada la agresión de la jauría fascista podemita a Begoña Villacís, a punto de dar a luz. "Escrache preparto en La Pradera". "El acoso se extendió a Albert Rivera, a Pablo Casado y a Isabel Díaz Ayuso". Silencio de la jefa Carmena. El editorial considera que lo de Iceta es el primer "gran fracaso" de Sánchez. "La operación diseñada por la Moncloa no ha podio ser más torpe y chapucera (…) Sánchez no puede aspirar a permanecer cuatro años siendo rehén del independentismo. No solo porque resulta inviable, sino porque supondría una bomba de relojería para la arquitectura constitucional de España". Pues la misma bomba que hemos tenido estos nueve meses y que ha avalado la mayoría de los españoles. Javier Redondo cree que a Sánchez lo de ERC "le da igual", es más, "le viene de perlas". "La negativa de ERC a Iceta para el Senado permite a Sánchez hacer campaña y enseñorearse en los territorios donde sus aliviados candidatos más necesitan desvincular al PSOE del nacionalismo". Parece que algunos no acaban de entender que el enemigo a batir de los votantes socialistas no son los nacionalistas, sino PP y Cs.

El País dice que "Sánchez califica el 'no' a Iceta de veto al diálogo y la convivencia". Cómo estarán de afectados con el asunto que hasta editorializan y todo. Hoy, ERC dejan de ser indepes buenos. "ERC ha mantenido el discurso de una voluntad de diálogo que es solo un mensaje propagandístico más, como ha puesto de relieve la negativa a facilitar el paso de Iceta al Senado (…) La presencia de Iceta al frente de la Cámara de representación territorial permitiría visualizar que el diálogo que tanto fingen reclamar los independentistas tiene cabida dentro de la Constitución y del Estado democrático que se obstinan en desprestigiar, y es, además, un diálogo entre catalanes que defienden programas políticos diferentes". Sí, una auténtica tragedia lo de Iceta. Una crónica muy festiva sobre San Isidro. "Los políticos se van de romería", qué risa con las "bromas de Carmena", "música y coros". La salvajada de los podemitas a Villacís la dejan arrinconada en el capítulo de "incidentes". Habría que oír lo que dirían si se lo hubieran hecho a Irene Montero. No hay más que leer la infame columna de Luz Sánchez-Mellado, "Parid, malditas". "Algunos políticos, y políticas, se han empeñado en volver a ponernos a parir a todas en todos los sentidos. Insultándonos la inteligencia y conminándonos a producir españolitos a destajo". Hablará de Irene Montero, que va a por el tercero en menos de un año, dirán. Pues no, qué va. Ataca a Rocío Monasterio y a la "ciudadana Villacís, con su espléndido bombo de nueve meses en los carteles (…) España, 2019, pareciera que, si no pares, no eres nadie". ¿Se imaginan la que se armaría si alguien dijera algo así de la pareja de Iglesias por estar embarazada de su tercer hijo?

ABC dice que todo es puro teatro, que "Sánchez utiliza el veto a Iceta para blanquear sus cesiones al separatismo". Se les está yendo la mano con el victimismo. Que pongan a otro, qué más dará. Ignacio Camacho opina, y con razón, que hay que reconocer a los independentistas su "perseverancia. Su determinación para defender su proyecto, sus objetivos y su causa con una persistencia y una tenacidad que quisiéramos ver en el Estado. No cejan nunca". Cierto, van a ganar por aburrimiento del contrario. "Esa es su ventaja. Que mientras los demás desisten por hartazgo o galbana, ellos nunca se cansan. Su táctica es gota china". Pues da resultado, oye. Es insufrible.

A La Razón también se la han colado. "ERC abre la primera crisis a Sánchez al boicotear a Iceta". Marhuenda tiene "una lectura". "Saben que no son determinantes en la formación del próximo Gobierno, por lo que utilizarán cualquier recurso para bloquear la situación. Es pronto para saber si este veto cambiará la relación que Sánchez quiere mantener con los dirigentes de la Generalitat y retomar el diálogo que se escenificó en la reunión de Pedralbes, pero todo indica que en el horizonte está la sentencia del 1-O. Todo, como siempre, todo puede ir a peor". Quién iba a pensar que Iceta fuera tan imprescindible. "Escrachean a una embarazada en el ayuntamiento del cambio. Esta es la verdadera cara del populismo que ha gobernado la capital de la mano de Manuela Carmena". Pudo ser peor, si no llega a estar la policía lo mismo le patean el vientre. Hay antecedentes de su compañero de filas Bódalo. De estos salvajes cualquier cosa se puede esperar.