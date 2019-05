Daniel Pérez, candidato de Cs a la presidencia de Aragón, ha estado en Es la Mañana de Federico donde ha dejado claro que "sale a ganar" para ser "la alternativa a la alternancia para acabar con 25 años de bipartidismo, con el llamado el clavico del abanico, el PAR (Partido Aragonés), que daba el gobierno a unos u otros". Ha recordado que en las pasadas elecciones generales "fuimos la segunda fuerza y somos la opción clara".

El candidato viene de los medios de comunicación, de Antena 3 Radio primero y posteriormente Atresmedia. Daniel Pérez ha aclarado que "al dar el paso dejé Atresmedia y no me vincula nada con la empresa, renuncié incluso a la excedencia que por ley me corresponde".

Dique frente al nacionalismo

Daniel Pérez ha sido muy crítico con el independentismo. "A los que hemos hecho los deberes y no hemos cuestionado la unidad de España nos han dado por todos los lados" mientras que "tanto PP y PSOE se han doblegado ante los nacionalismos excluyentes y sectarios".

Ha afirmado que "Aragón debe ser un dique de contención" frente al separatismo excluyente. Ha puesto como ejemplo que "hace 4 días vi en colegio de Valderrobres, en la provincia de Teruel, una pancarta con alusión a los niños con Paisos Catalans". De hecho, "se está financiado para que la tóxica TV3 pueda entrar como un cañón en el Aragón oriental mientras que en Salou no puedes ver Aragón TV".

En este sentido, si bien ha reconocido que el socialista Javier Lambán "ha sido claro por la unidad de España y ha lanzado dardos a Torra" en otras cuestiones "tiene que desmarcarse más claramente del sanchismo".

Pacto con el PSOE

Sobre un posible pacto con el PSOE en Aragón, Daniel Pérez ha dicho que "primero tenemos que saber con qué socialismo estamos hablando, con Eguiguren que tilda de héroe al asesino de la casa cuartel de Zaragoza, con Iceta que habla de indultos, el PSOE de Aragón que permite que el independentismo entre en los colegios de Aragón o con el de Sánchez que nos mete un rejón de 26.000 millones de euros en impuestos". Como de momento Javier Lambán, ha añadido, "es sanchista, hoy por hoy no vamos a ningún sitio, como dijo Rivera, con Sánchez no vamos a cobrar ni una herencia".

Sobre los impuestos precisamente ha abogado bajarlos para "abrir caminos para que la economía sea dinámica". De hecho ha pedido no criminalizar a las rentas de 130.000, "que deben pagar más que las de 30.000 obviamente pero no es necesario meterle un rejón". Son personas que "se lo han ganado, y si lo han robado, que los metan en la cárcel".