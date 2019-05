El separatismo recupera la mayoría en el 'Parlament' tras las renuncias de los presos que van al Congreso

Junts per Catalunya, ERC y la CUP vuelven a dominar la cámara catalana. Los presos Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull ya han formalizado su renuncia al escaño de diputados autonómicos para poder recoger el acta que les acredita como parlamentarios en el Congreso. El trámite propicia que los grupos separatistas recuperen la mayoría en el Parlament, cuyo funcionamiento mantenían a medio gas ante el riesgo de naufragio de sus iniciativas.

Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, consiguió 34 diputados en las pasadas autonómicas, las celebradas el 21 de diciembre de 2017 al amparo del 155, pero en la práctica eran treinta por la negativa del prófugo y los presos a delegar su voto, a diferencia de lo que hicieron los diputados de ERC también presos Oriol Junqueras y Raül Romera. No es el caso del fugado Toni Comín, que mantiene el acta de diputado por ERC pero retiró su delegación de voto al tiempo que Puigdemont y ahora se presenta a las elecciones europeas como segundo del expresidente regional. De este modo, los 32 escaños de ERC son en realidad 31. Los cuatro diputados de la CUP, muleta indispensable, no eran suficientes para llegar a los 68 de la mayoría absoluta. El separatismo alcanzaba a sumar 65 votos, los mismos que Ciudadanos (36), PSC (17). Podemos (8, aunque su número 2, Elisenda Alamany figura desde hace dos meses como diputada no adscrita y ahora se presenta como número dos también de ERC en la lista municipal por Barcelona) y PP (4).

El caso Comín

Este empate forzado por la actitud de Puigdemont lastraba cualquier posibilidad del separatismo de desarrollar una actividad legislativa acorde con su mayoría formal. La renuncia de los tres presos, que serán suplidos por el consejero de Interior Miquel Buch, Elena Fort y Josep Puig, devuelve la mayoría absoluta al bloque separatista, que quedará aún más reforzada si Puigdemont obtiene el acta de eurodiputado y renuncia a la autonómica. Las encuestas vaticinan que el prófugo obtendrá el escaño en el parlamento europeo, no así Toni Comín, que se aferra al escaño de Barcelona que obtuvo en la lista de ERC a pesar de que se ha pasado a las filas de Puigdemont.

Quien también renuncia a su escaño catalán en las filas posconvergentes es Laura Borràs, que ejercerá de cabeza visible en el Congreso de Puigdemont. Será sustituida en el Parlament por Glòria Freixa.

No es previsible que la "nueva" mayoría sirva para reactivar la actividad legislativa en el Parlament, cuya única función práctica en los últimos meses se ha traducido en el veto a la designación de Iceta como senador con los 65 votos disponibles hasta ahora en contra de Junts per Catalunya, ERC y la CUP. Suficientes para tumbar la operación de Pedro Sánchez para el Senado, pero insuficientes para cualquier acuerdo de carácter constructivo.

El nuevo cargo de Joana Ortega

Por otra parte, el gobierno de la Generalidad ha fichado a la exvicepresidenta Joana Ortega, condenada a nueva meses de inhabilitación por su participación en el referéndum ilegal del 9-N de 2014. Cobrará un sueldo de setenta mil euros por ejercer como asesora en "Proyectos Transversales" de la consejera de Empresa y Conocimiento Maria Àngels Chacón. Según el Diario Oficial de la Generalidad (Dogc), entre las funciones que corresponden al cargo figuran "sobre la estructura de proyectos transversales de los diferentes centros directivos del departamento en materia de fomento de la economía productiva" y "preparar la documentación que el departamento de Empresa y Conocimiento tramite al Consejo Técnico en materia de proyectos transversales".