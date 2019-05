La potra de Sánchez: cae Ternera, el veto de ERC y la 'canonización' de Rubalcaba en plena campaña

Cuenta El Mundo que "Un guardia identificó a Ternera tras 15 días de rastreo a ciegas". El editorial celebra la detención del "carnicero" y afea al socialista Jesús Eguiguren que le llame héroe. "Las declaraciones delatan su baja catadura moral". Qué vas a esperar del socialista condenado por pegar a su esposa protegido por las feministas. Y encima, "el Sánchez más mitinero no se ha privado de arrogarse un mérito debido a la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad". Ya, que actúan a las órdenes del Ministerio de Interior. El tontaina de Rajoy no le detuvo porque se lo pidió Rubalcaba y ahora Sánchez se apunta el tanto en campaña. El PP se lo merece por imbécil. Federico Jiménez Losantos comenta el acoso de la jauría podemita a Villacís. "La agresión en la Pradera de San Isidro a Begoña Villacís a punto de dar a luz es una prueba de lo que nos espera si los comunistas mantienen la alcaldía y conquistan la Comunidad de Madrid. Si antes de ganar ya cocean sus matones ¡qué no harán si ganan! Porque eso es Podemos: la mentira social apoyada en la violencia. De llegar al poder, es el terror (…) Contra eso hay que votar". Habría que ir pensando en hacer cursos de defensa personal. Y lleva El Mundo un titular que parece de coña. "El PSOE deberá optar entre dar Navarra a los abertzales o a la coalición PP-UPN-Cs". Hombre, la sola duda ofende. Me vas a comparar a un amiguete filoetarra con los fachorros.

El País dice que "El etarra Josu Ternera cae tras una fuga de 17 años". El periódico enmienda hoy su condescendencia con la agresión sufrida por Villacís, después de que le haya pasado a Carmena. "Ninguna reivindicación justifica una forma de protesta como la llevada a cabo contra Martínez Almeida, Villacís y Carmena". No hay que confundir "la libertad de expresión por un derecho a hostigar y humillar a quienes reclaman el voto" para acabar con los desahucios, dice con toda la cara. "No a los escraches"… contra Carmena, dice el editorial.

ABC: "Cae Josu Ternera, faltan otros 30 pistoleros de ETA". Dice el editorial que "el historial sangriento de Ternera merece que se le aplique todas las posibilidades legales para ser juzgado en nuestro país aunque desde el PSOE se sigan oyendo voces que quieren blanquear el pasado sanguinario de algunos dirigentes terroristas. El inefable Jesús Eguiguren no dudó ayer en calificar a Ternera como héroe de la retirada, tras recibir con "sorpresa" la noticia de la detención. La dispersión moral de Eguiguren no es nueva, pero sus palabras sobre el terrorista detenido rozan el enaltecimiento del terrorismo". Ignacio Camacho ironiza con la potra de Sánchez. "No seáis mal pensados: es una mera coincidencia que la detención de Josu Ternera se haya producido en plena campaña electoral y casualmente el mismo día, casi a la misma hora en que el parlamento catalán vetaba como presidente del Senado a Miquel Iceta". Pedro Sánchez tiene una flor en el culo.

La Razón: "Trampa a Ternera: vigilancia simultánea en 50 hospitales". También el editorial menciona a Eguiguren. "Nos recuerda hasta qué punto la ponzoña política de la extrema izquierda europea y de los movimientos nacionalistas más sectarios dieron cobertura ideológica a una pandilla de asesinos". A la extrema izquierda siempre le ha fascinado la violencia. "El PSOE mete al héroe en campaña" y "el PP se pregunta por el interés político de la detención ahora". Carmen Morodo da cuenta de cómo están los ánimos en el PP. "La noticia de la captura del etarra pone punto final a una aburrida y anodina campaña. Si ya tenían poco que decir la mayoría de los partidos y parecía que estaban en un punto muerto a la espera de que sonar ala campana del domingo electoral, lo que queda ya ‘es viento a favor’ de Sánchez", dicen con la moral por los pies. "En los cuarteles generales del PP y de Ciudadanos asumen que su estrategia queda sometida a los especiales, a los titulares y a los telediarios con la imagen del Gobierno socialista colgándose la medalla de hacer cierto el mensaje de que no hay impunidad, aunque ETA se haya disuelto". Ni colegueo con los bildus, ni na de na. Rajoy tuvo ocho años para detener a Ternera y lo que hizo fue soltar a Bolinaga. Y luego regaló a Sánchez la presidencia del Gobierno dejando al partido hecho unos zorros. Así que menos lloros y que le pidan cuentas a quien tiene que dárselas.

La Vanguardia dice que "ERC separa el veto a Iceta de la relación con Sánchez". Que cuando pase el 26-M se darán un beso como buenos hermanitos y pelillos a la mar. Enric Juliana resume a la perfección lo bien que le va a Sánchez. "La emotiva despedida de Rubalcaba ha humanizado al PSOE. La detención del exjefe de ETA y el bloqueo independentista a Miquel Iceta pulverizan el discurso de la connivencia de los socialistas con los separatistas, diez días antes de las elecciones locales". No se puede pedir más. La campaña le ha salido bordada, vamos a ocho años de social-podemismo. Por lo menos.