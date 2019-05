El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha pedido este sábado "un poco de respeto" a la diputada nacional del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo porque la democracia en España "se lo debe todo a gente como Manuela Carmena y a los padres y abuelos que se han dejado la vida y la libertad" por conseguirla; "y no le debe nada a ellos", en referencia al PP.

En el mitin central de campaña en el Madrid Arena, Errejón ha cargado contra "Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, marquesa de Casafuerte por Felipe V" por decir que la alcaldesa matritense hacía "una política senil y totalitaria". "Me recordaba cuando Manuela me dijo que en una protesta de esa gente la llamaron vieja roja", ha dicho.

En ese punto, el cabeza de lista ha pedido respeto cuando habla de los mayores, "la gente que se ha dejado la vida por la libertad". "La libertad no le debe nada a ustedes. La libertad la ganaron nuestros padres, madres, abuelos y abuelas y si hoy estamos aquí es porque ellos estaban antes. Y si estamos hoy aquí es para garantizar que no damos un paso atrás, sin miedo a la precariedad, sin miedo a que nuestros mayores tengan una residencia. Un poco de respeto, señora marquesa", ha añadido en su discurso, que ha hecho aplaudir y levantar de sus asientos a los 5.000 asistentes al acto.

"Es posible que la marquesa tenga miles y miles de hectáreas, pero la herencia más bonita es la libertad, porque la libertad se hace más grande en común. Sus herencias les hacen ser celosos y miedosos hacia el futuro, pero con la libertad en común es cuando más se disfruta", ha proseguido.

"La desigualdad es anticristiana"

A continuación, Errejón ha centrado su intervención en "hacer comunicar" y acabar con una región "partida por la desigualdad, el despilfarro y los saqueos". "Queremos volver a garantizar la igualdad de oportunidades de los niños, nazcan donde nazcan; que la Escuela Pública tengan todos los medios suficientes; que Madrid encabece la transición ecológica de la economía con 50.000 empleos verdes. Y quiero que la Comunidad deje de darle lecciones a la gente de que hay que emprender y emprenda, que lidere las nuevas línea para competir no por las 'low cost', sino con sectores punteros en la economía limpia, digital y del conocimiento", ha dicho.

El aspirante de Más Madrid ha ligado esta nueva economía con la igualdad, "para no perder el talento de ningún madrileño". "La desigualdad, señores del PP, no solo es éticamente reprobable y anticristiana; es ineficaz y muy cara. Nosotros queremos volver a poner orden, porque los que más necesitamos que haya instituciones somos quienes no tenemos grandes apellidos", ha añadido.

Por todo ello, Errejón ha llamado a la movilización ciudadana para garantizar los resultados de las encuestas "con la papeleta". "Esa es la papeleta para que se pueda garantizar que se acabe el saqueo. La alternativa es Villacís con sus 100 euros en Vivienda y Ortega Smith como responsable de la Policía Municipal o mantener a Carmena al frente de una Alcaldía valiente, verde, transparente y cuidadosa", ha trasladado.

"Sé que hay mucha gente que dice que votar no sirve para nada. Pero entonces, ¿por qué votan todos en el barrio de Salamanca? Es posible que lo hayáis escuchado y visto por las redes, pero la emoción es mejor cuando se comparte. Como con los 30.000 balcones y los 5.000 voluntarios", ha añadido.

En ese punto, Errejón ha apuntado que en las elecciones generales los españoles ya pararon "a los que querían que el país retrocediera al de 'Los Santos Inocentes', con sus pistolitas y caballitos". "En Madrid, sin embargo, los números no daban. Había una ligera mayoría de las derechas. Hoy todas las encuestas dicen que estamos rozando con la punta de los dedos el cambio. Lo hemos hecho con cenizos, zancadillas, prohibiciones, con gente que te decía que había que resignarse. Estamos aquí los que no nos resignamos ", ha señalado.