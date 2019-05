Fernando Giner: "Cuando sea alcalde no va a haber ni un céntimo para asociaciones pancatalanistas"

El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Valencia, Fernando Giner, ha comentado en Es la Mañana de Federico cómo se enfrenta a la última semana antes de las elecciones del 26-M. Giner ha criticado duramente al PSOE y cómo ha utilizado a Valencia "como moneda de cambio" con Compromís y al alcalde Joan Ribó y sus medidas ideológicas. También ha advertido del avance del nacionalismo pancatalanista en la Comunidad Valenciana.

Giner ha asegurado que las encuestas dan "un empate técnico" por lo que "hay mucho partido" y "está abierto". Ha apuntado que "el tripartito de izquierdas no ha sido alternativa al PP corrupto" y que "el efecto alcalde no se ha producido". En este sentido ha explicado que tanto Ricard Pérez como Rita Barberá llegaron a ser alcaldes pactando y luego consiguieron gobernar con mayoría durante años, pero con Ribó ese efecto no se va a producir.

Sobre el papel del PSOE en la llegada de Joan Ribó al poder ha dicho que "en 2.000 decisiones en 4 años" en el Ayuntamiento de Valencia, los socialistas "han sido incapaces de abstenerse". Para el candidato de Cs, el PSOE "ha sido sumiso con las políticas" de Compromís. Y ha señalado que "tiene a la ciudad de Valencia como moneda de cambio" con la Generalidad. Por ese motivo Fernando Giner ha dicho que "votar a la izquierda es votar a Compromís".

El candidato de Ciudadanos ha dicho que con Joan Ribó en la alcaldía de Valencia "ha habido mucha ideología y poca gestión" y que actualmente "es una ciudad sucia y atascada" en la que "nos están metiendo tradiciones como la de las reinas magas". Ha explicado que Ribó ha recuperado un "desfile que existió una vez en 1937" cuando "tenemos tradiciones de centenarias a las que no les hace ni caso".

"Valencia se encuentra como Cataluña en los 80"

Fernando Giner también ha alertado de la deriva catalanista de la Comunidad Valenciana desde la llegada de Ximo Puig apoyado por Compromís y de Joan Ribó sustentado por el PSPV. Giner ha asegurado que Valencia está con "un nacionalismo incipiente" como "Cataluña en los años 80".

Cree que "aquí parece que no pasa nada cuando sí está pasando" y ha culpado al PP por dejar "un terreno abonado" para que esto suceda. El candidato de Ciudadanos ha prometido que "cuando sea alcalde no va a haber ni un céntimo para asociaciones pancatalanistas".