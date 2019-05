Garicano se pregunta si VOX se integrará con “los aliados de Puigdemont” en Europa

El candidato de Ciudadanos a las elecciones europeas, Luis Garicano, sigue poniendo a los separatistas catalanes en la diana de su campaña. Primero prometió que su grupo, integrado en la familia de los liberales europeos, aliados para la cita del domingo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no votaría al próximo comisario de Justicia si no se compromete a una profunda reforma del sistema de Euroorden, con el objetivo de evitar lo sucedido con la no entrega a España de Carles Puigdemont.

Y este lunes, después de presentar un decálogo para la Unión Europea que incluye esa propuesta en el primer punto, insinuaba que VOX podría terminar aliado en la nueva Eurocámara a los correligionarios del ex presidente catalán fugado.

"VOX sigue sin decir en qué grupo va a estar en el Parlamento Europeo" señalaba Garicano, que apuntaba a que los de Santiago Abascal podrían integrarse con "los aliados de Puigdemont". Una referencia velada a los nacionalistas flamencos del NVA belga, integrados en la misma familia que los conservadores británicos, que dada la no consumación del Brexit volverán a concurrir a las elecciones europeas, y al partido del ex primer ministro polaco Jaroslaw Kaczynski. Los flamencos han sido los artífices de varias de las visitas de Puigdemont a centros comunitarios para propalar su discurso separatista.

Con partidos "que no son aliados de España"

"Van a estar en la irrelevancia, con toda seguridad, y con partidos que no han sido aliados, en ningún caso, de España" enfatizaba su mensaje el cabeza de lista naranja. Lo cierto es que la otra opción plausible para VOX -en la Eurocámara no hay grupo mixto y quien no se integre en una gran familia vive políticamente a la intemperie- sería el grupo al que pertenecen la francesa Marine Le Pen, el vicepresidente italiano y líder de La Liga, Matteo Salvini, y el eurófobo británico Nigel Farage.

Se trata de dos familias políticas a la derecha del Grupo Popular, al que pertenece el PP español. Otro importante actor que podría integrarse en una de esas familias, si se confirma su salida de los populares con los que vive una fuerte tensión, es el primer ministro húngaro Viktor Orbán.