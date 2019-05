La "cínica" jugarreta de Sánchez a PP y Cs: "A nosotros España nos la sopla", ¿y a ustedes?

El Mundo abre con una entrevista a Borrell. "Hay que hacer pedagogía en Europa contra las mentiras del secesionismo". Pues que la BBC llame a un asesino como Ternera rebelde vasco y el Gobierno no diga esta boca es mía no parece un buen camino. Federico Jiménez Losantos advierte de que "el crimen va ganando". "Ahora son los socialistas y comunistas los que representan a la ETA y a los golpistas de ERC y a todos los separatistas que, a cambio, les votan en Madrid. Por eso, Sánchez ha puesto al frente del Congreso y el Senado a dos nacionalistas del PSC, acreditados enemigos de España y la Constitución". Santiago González aclara de qué va la petición de Ábalos y Celaá de que "posibiliten la investidura de Sánchez con encantador cinismo: si no quieren que pactemos con los golpistas y los amigos de Ternera, ustedes verán. Absténganse y no tendremos que pedirles el voto a ellos. No saben ustedes lo que estamos dispuestos a hacer para no soltar la teta nutricionista de los presupuestos. ¿No dicen amar tanto a España? Pues demuéstrenlo. A nosotros España nos al sopla" pero a ustedes les hago un jaque mate. A ver cómo sostienen la cacareada emergencia nacional y no hacen nada para evitarla. Menuda jugarreta la de Sánchez.

El País confirma el desastre. "La izquierda desbancaría de la Comunidad de Madrid al PP". Cuenta Natalia Junquera que "el PP espera a los resultados del 26-M para decidir sobre Casado". Feijóo "se descarta, pero en las filas populares se cree que tiene difícil volver a gobernar Galicia en 2020 y que podría dar el salto a Madrid". Feijóo y el eterno "podría". "Empieza a extenderse cierto malestar por los amagos de Feijóo. Estamos aquí por su culpa. Porque no dio el paso". Están muy perdidos en el PP. El principal responsable del batacazo del PP es Rajoy, que prefirió entregar el gobierno a Sánchez antes que dimitir. Y en lugar de pedirle cuentas lo exhiben por los pueblos.

ABC se pone ya en modo 27 de mayo. "Iglesias aprieta y el PSOE duda sobre un Gobierno de coalición". Según el editorial, "Podemos quiere sacar tajada". Pues claro. "La composición de la Mesa del Congreso ha sido un indicio de que se abre una legislatura netamente de izquierdas, con dos presidentes en ambas Cámaras que lanzan mensajes sobre la cuestión territorial que solo pueden ser bien recibidos en una izquierda que defienda el derecho de autodeterminación. Para el PSOE, contar con Unidas Podemos en el gobierno es una incomodidad" y además "quitaría el velo de moderación" y mostraría "el verdadero rostro de Sánchez". "Tras el 26-M, y si el poder autonómico y municipal del PSOE depende de los votos de Iglesias, quizá a los socialistas les resulte más difícil resistirse a la presión de Podemos". Pues no creo que vayamos a notar grandes diferencias. Sánchez y el podemismo están mimetizados.

La Razón no lo da todo por perdido. "Batalla ajustada entre bloques. Aunque el PSOE se impondría en todas las comunidades, salvo Navarra y Cantabria, los pactos con Cs y Vox permitirán al PP conservar feudos como Madrid, Murcia o Castilla y León". Marhuenda no desespera y vuelve con el voto útil. "La división castiga al centro derecha, la suma de los votos del ámbito del centro derecha es insuficiente", por lo que "no es ociosa la apelación al voto útil, al menos desde la racionalidad, el efecto buscado por el elector". Eduardo Inda recurre a la amenaza. "Las encuestas pintan mal para el centro derecha en general y muy en particular para el PP. Prácticamente todos los sondeos dibujan un panorama entre sombrío y terrible". Así que "ya saben lo que tienen que hacer si quieren que Carmena, Santisteve, Ribó, Kichi o Ferreiro sigan cargándose sus respectivas ciudades: dejar la cabeza en casa y votar nuevamente con el corazón". ¿Queda claro? Que se preparen los votantes como haya mucha abstención.