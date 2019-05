Casado acusa a Batet de blanquear "delitos contra la Constitución"

"La sesión ha sido bochornosa, una vergüenza nacional". El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha comparecido tras la sesión constitutiva de este martes en el Congreso de los Diputados para explicar que, a su juicio, los separatistas no han adquirido su condición de diputados. El presidente del PP ha acusado a la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de ser "cómplice del intento de blanqueamiento" de "delitos graves contra la Constitución".

"No se puede adquirir la condición de parlamentario cuando se insulta a la institución a la que se pretende representar", ha afirmado el presidente del PP desde el Escritorio de la Cámara Baja donde ha explicado que "la Constitución no se puede jurar insultándola, la legalidad no se puede acatar instando a su liquidación y la soberanía nacional no puede sentirse representada por un parlamentario cuando lo que se está haciendo es hablar de un ente inexistente como la ‘nación catalana’".

Casado ha cargado contra la nueva presidenta del Congreso, a la que ha acusado de ser "cómplice del intento de blanqueamiento" de "delitos graves contra la Constitución". "Hemos visto como la presidenta está a favor de los que han venido aquí a insultar a la democracia", ha dicho.

"Tratos ocultos"

"Lo que hemos visto este martes es la foto de lo que nos espera si Sánchez formar Gobierno", ha añadido Casado que ha advertido que desde el PP "venimos avisando de los tratos ocultos que se están produciendo que no se hacen públicos por cuestión electoral".

El presidente popular ha puesto como ejemplo que Junqueras "le ha dicho a Pedro Sánchez ‘tenemos que hablar’" a lo que el presidente del Gobierno le ha contestado "no te preocupes".

Junqueras al presidente del Gobierno:

-"Tenemos que hablar" El presidente del Gobierno:

- No te preocupes Votar PSOE el domingo es decirle a ERC "no te preocupes". Lo único que puede preocupar a Junqueras y a los juzgados por golpistas es un voto al PP#VergüenzaInternacional pic.twitter.com/SwDPmSt635 — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 21 de mayo de 2019

"Esta Cámara no se merece esto", ha repetido Casado en varias ocasiones durante su comparecencia en la que también ha explicado que no "ha intervenido en la sesión", como sí que ha hecho el líder de Ciudadanos Albert Rivera, ya que "no ha lugar" ya que eso lo tiene que hacer la presidenta del Congreso.