Ussía: si la Sanidad dependiera de la "niña de Papá" Isa Serra "no habría ni para esparadrapo"

El Mundo cuenta que "el embajador de Zapatero en Venezuela cobró mordidas del chavismo". Ya vamos entendiendo el idilio de Zapatero con Maduro. Mientras, esperpento en el Congreso con los presos golpistas dando mítines. Ayer burlaron las indicaciones del Supremo, como era previsible y hoy jurarán su cargo por Snoopy o lo que les venga en gana. Que no decaiga el espectáculo. Como dice Raúl del Pozo "cualquier día de éstos volverán a proclamar la república, no en el balcón de la Generalitat sino delante de los leones de Ponzano". Y no pasará nada. Por eso "van ganando". "La república catalana avanza sin un contraataque riguroso por parte de la democracia española". No sé a qué esperamos para convocar el referéndum y mandarlos a tomar viento fresco. Los columnistas comentan las payasadas podemitas sobre Amancio Ortega. Rafa Latorre dice que "todo el potencial generador de miseria de un partido como Podemos está primorosamente presentado en su campaña contra Amancio Ortega. Ahí está exhibida sin complejos su concepción culposa de la riqueza y del éxito. El ideario económico de Podemos es un compendio de las más oscuras supersticiones sazonadas con un hondo resentimiento". La pandi que no ha dado un palo al agua en su vida dando lecciones. David Gistau alucina con que el empresario "es insultado por una caterva de atorrantes que jamás mejorarán la vida de nadie. Si acaso la propia al dotarla de chalet". Eso Pablo, ¿por qué no donas parte de tu sueldo a la Sanidad pública? Ah, no que tú te lo autodonas a tu tele y al multimillonario Roures.

El País anuncia que "el Congreso suspenderá a los diputados secesionistas presos". Eso sí, después de las elecciones. Dice Vidal-Folch que "los políticos presos ganan a los fugitivos". Como si esto fuera Supervivientes. "En términos de rivalidad electoral, de simbolismo icónico, y de explotación de la presentación victimaria, los presos ganan la partida a los de Waterloo". "Oriol Junqueras estuvo ayer y estará hoy en carne y hueso en el parlamento español" y Puchi no, chincha rabiña. De locos.

ABC: "Rueda de presos en el Congreso". Se queja el periódico de que los golpistas "utilizan las garantías del sistema democrático para burlarse del Estado". ¿Y de qué nos extrañamos? Es lo que llevan haciendo décadas. Dos años en prisión preventiva por si se escapan, pero se pueden presentar a las elecciones. El Supremo les da permiso para recoger el acta pero con la condición de que vuelvan a dormir a prisión y hoy, hala, otra vez al Congreso a dar su mitin. Y el juicio suspendido, que los reos están muy ocupados. Esto es una tomadura de pelo. Dice el editorial que "es lamentable que la legislación consienta a unos supuestos delincuentes como Junqueras y compañía dar un mensaje victimista, dentro y fuera". Como dice Luis Ventoso, "España parece el país mas tonto del mundo". En cuanto a la campaña de Podemos contra Amancio Ortega se felicita de que "la izquierda exhiba el sectarismo en los últimos días de campaña. Es bueno oír a estos personajes hablar con odio de gente emprendedora como Amancio Ortega, porque así los votantes sabrán a qué atenerse si optan por Unidas Podemos". Sí, se echaba de menos al Pablo Iglesias auténtico dando alaridos, sin la sedación que le metieron en los debates. Pero no comparto tu optimismo, Bieito, está comprobado que a la gente le mola la agresividad y la violencia.

La Razón dice que "el TS no actuará ante el mitin de los presos en el Congreso". El Supremo está acojonado, han ganado ellos y ya está. Marhuenda no entiende qué mosca le ha picado a Pablo Iglesias con Amancio Ortega. "Una cosa es la demagogia y otra, mucho más grave si viene de un político que aspira a gobernar, es la insinuación implícita de que el empresario no ha cumplido sus obligaciones con Hacienda", pero a Podemos todo le sale gratis. "Se trata de una acusación falsa que, sin embargo, permite adivinar qué futuro espera a los creadores de riqueza en España si llegan al poder individuos con la ideología de Pablo iglesias". ¿Si llegan? Marhuenda, espabila, ya han llegado. Cuenta Pilar Ferrer que los empresarios madrileños están aterrados. "Si los pronósticos se confirman Andalucía se perfila como un auténtico oasis para las empresas de la primera comunidad económica de España. La fuga de Cataluña será poca cosa con lo que puede pasar en Madrid. La preocupación es enorme. Ussía le hace un traje a Isabel Serra. "A la edad de Isabel Serra, Amancio Ortega era repartidor de diferentes mercancías. Ha trabajado como una mula". Mientras, Isabelita Serra no trabajado en su vida. "Resulta curioso. Las aficiones de las hermanas Serra no son baratas. Destacan en la equitación. Pero detrás está Papá". Ay, las niñas pijitas. "La niña de Papá y candidata por Podemos ha pagado poco a la Seguridad Social según su propio y rubricado reconocimiento ante la Asamblea de Madrid. Y no discuto su derecho a vivir a costa de Papá, pero sí a hablar en nombre de los trabajadores cuando no ha dado un palo al agua en toda su vida". "Si la Seguridad Social dependiera de las aportaciones de Isabel Serra no habría en España ni para un rollo antiguo de esparadrapo". Pero a ella papi le pagaría la sanidad privada.