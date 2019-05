Federico Jiménez Losantos: "¿No juran? Ni escaño ni sueldo, a la cola del INEM"

El Mundo se queja de que "Batet da aire al separatismo al consentir su desafío al Congreso". Ayer se juró por un referéndum ilegal, por una república que no existe, por el planeta, en vasco, en catalán… faltó jurar en arameo, por don Pelayo y por Snoopy y si no que se caiga el VIPS. Dice Rosell que Batet se vio "desbordada por la situación" y "consintió que los diputados de EH Bildu y los cuatro presos preventivos faltaran al respeto a la institución, y por extensión a todos los españoles, con unas fórmulas de juramento que no escondían la voluntad expresa de seguir desafiando a la Constitución". "Batet no estuvo a la altura de su responsabilidad institucional, quizá más atenta a no disgustar a posibles socios de su partido que a defender la dignidad de Congreso". Además es una borde sectaria hasta decir basta y ni se molesta en disimularlo. Federico Jiménez Losantos dice que "el espectáculo de perjurio soez que vimos ayer en el Congreso de los Diputados mostró en toda su sórdida desnudez al Bloque social-comunista-separatista, que, si este domingo no lo remedian las urnas, piensan volvernos la cabeza del revés y poner a España patas arriba durante, al menos, cuatro años". ¡Uy cuatro años! Mentalízate, Federico, van a ser más. Y se muestra contundente con la solución. "El juramento como representantes de la soberanía nacional está claro, aunque el prostitucional lo enturbió y ayer lo disfrutó Batet: o juran la Constitución o perjuran. ¿No juran? Ni escaño, ni sueldo: a la cola del INEM. Si no prometen o no juran sin latiguillos, nos nos representan. Y no cobran". Qué buena idea. Ya estoy viendo a Rufián y la banda podemita jurando por Dios, por España y el Rey.

El País dice que "el Congreso abre la legislatura mostrando una fuerte división". El editorial considera "innecesaria sobreactuación acatar la Constitución con fórmulas exuberantes que nada parecieron aportar al hecho esencial de que finalmente la juraron o la prometieron". Pues no lo parecía. ¿Cómo se puede acatar la Constitución jurando por la república? Para El País lo de ayer fue una "estéril algarabía para disimular ante sus partidarios que fueron las libertades y las garantías establecidas por la Constitución, cuya existencia no dejan de negar, las que han amparado su derecho a concurrir a unas elecciones, recoger sus actas de diputados y senadores y adquirir la condición plena de parlamentarios". Ningún reproche para Batet, las críticas son para PP y Cs, que "quisieron dejar claro que su intención durante la legislatura no es alcanzar ninguna política común frente a la crisis en Cataluña". ¿Hay que recordar a El País quiénes son los agresores en Cataluña, quiénes pegan, atacan, llaman puta a Arrimadas o limpian con lejía por donde pasan los que no piensan como ellos?

ABC dice que "el independentismo pasea su esperpento por el Congreso". Rubido está indignado y dice que "el separatismo catalán convirtió ayer la sesión constitucional de las Cortes en un espectáculo bochornoso que no merece ningún demócrata de bien". "La imposición de la independencia, la república catalana y los presos políticos y toda la retahíla de falacias inventadas por el separatismo ya han invadido el hemiciclo", dice como si le pillara por sorpresa. Luis Ventoso abronca a los españoles. "En la España actual todo se da por normal, incluso lo más anormal. El Congreso convertido en circo y los españoles, en la inopia, preocupados por su finde, sus cañitas, su Ryanair y sus series". Y nuestros Huawei, Luis, no te olvides de nuestros Huawei, que algunos llevamos dos noches sin pegar ojo. "Mientras comienza la suave demolición de los pilares que tan próspero han hecho este país". ¿Y qué sugiere Ventoso que haga la gente? Les llamaron a votar y esto es lo que votaron, supongo que no estará sugiriendo que asaltemos el Parlamento como vulgares podemitas.

La Razón: "Rebelión en las Cortes". Dice el editorial que el espectáculo fue "humillante", pero que "nuestra democracia demostró ayer su fortaleza, aguantando un nuevo envite que no tenía más objetivo que romper las costuras del sistema". Sí, los leones siguen ahí, impertérritos, ni un pelo de la melena se les movió. "Las Cortes fueron ayer un plató donde se exhibió sin pudor lo que lleva años mostrando en el Parlament y en las calles de Cataluña". El Congreso lleva siendo un plató desde que rufianes y podemitas se apoderaron de él. Pedro Narváez también está muy enfadado con la peña. "El pueblo está tan anestesiado de lo que ha visto que ya le trae al pairo un episodio de más o de menos, consume la pedagogía independentistas con pasmosa facilidad". Que sepamos quienes han permitido que los presos se presenten a las elecciones y vayan al Congreso a recoger sus actas han sido los jueces, no los ciudadanos. Así que, menos broncas.

La Vanguardia dice que "el Congreso supera un estreno marcado por la crispación". Sin embargo, Marius Carol contradice su propio titular. "Más allá de las anécdotas, la sesión se desarrollo sin apenas incidentes y la cortesía parlamentaria afloró por encima de la miseria política", dice en referencia a Rivera, que se negó a saludar a los golpistas que dan orden de atacar la tienda de sus padres a diario, impedirles hacer política con normalidad y desinfectar las calles por las que pisa. Este Rivera, qué tío tan maleducado, mira que no poner la otra mejilla. Mejor estuvo Inés, que saludó amistosamente a quienes la llaman puta y la echan de Cataluña.